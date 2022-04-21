ПриватБанк відкриває нові відділення: як вони виглядають і чим відрізняються від інших (фото)

ПриватБанк відкриває нові відділення під час війни Росії проти України. Одне з таких днями відчинило свої двері для мешканців Рівного.

Як виглядають ці відділення, у чому їхня відмінність від тих, що вже є, - читайте і дивіться у нашому матеріалі нижче.

У чому "фішка" нових відділень ПриватБанку

Нове повнофункціональне відділення ПриватБанку у Рівному відкрилося на проспекті Миру, 8.

У фінустанові кажуть, що це "інклюзивний підхід в обслуговуванні індивідуальних клієнтів та користувачів premium-banking".

Також нове відділення стане центром обслуговування та кредитування малого і середнього бізнесу. Це, кажуть в ПриватБанку, вкрай важливо для відновлення економіки України.

Нове відділення ПриватБанку у Рівному (фото: facebook.com/dokija.kuzmenko)

Які послуги надає ПриватБанк сьогодні

На сьогодні в Україні працюють всі відділення банку у тих місцях, де це можливо.

Окрім загальнодоступних функцій для клієнтів у відділеннях й біля банкоматів банк також:

впровадив кредитні канікули

вдвічі зменшив відсотки за користування кредитним лімітом

кредитує посівну

видає кредити за програмою відновлення діяльності мікро- та малого бізнесу у критично важливих для держави галузях та багато іншого.

Додамо, що актуальна мапа відділень ПриватБанку по усій країні доступна за посиланням.

"Щоразу, коли ми бачимо працююче відділення, банкомат чи термінал самообслуговування, коли повз нас мчать інкасаторські машини ПриватБанку, щоразу, коли приходить сповіщення про успішну транзакцію у Приват24, ми ніби чуємо міцний і здоровий стукіт фінансового серця України. Це серце, в якому живе сила і сміливість - ми працюємо не тільки для перемоги, але й для відновлення України", - написала у Facebook прес-секретарка ПриватБанку у Львівській області Докія Кузьменко.