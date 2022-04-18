Monobank прекращает обслуживание некоторых клиентов: кому не повезло

Monobank прекращает обслуживать и закрывает счета клиентов, находящихся на территории России, Беларуси и ряда других стран.

Об этом сообщил соучредитель финучреждения Олег Гороховский.

"С сегодняшнего дня мы прекращаем обслуживание клиентов, которые находились до войны и до сих пор не покинули следующие территории", - написал он.

К ним относятся:

Россия

Беларусь

Крым

ЛДНР

Северная Корея

Сирия

Эритрея

Гороховский добавил, что в общей сложности - это 11 251 человек.

"Счета этих людей будут закрыты. Им рекомендованы карты платежной системы "мыр". Призываю другие украинские банки последовать нашему примеру", - резюмировал Гороховский.

Кстати, в России Гороховского назвали врагом за то, что он называл российский народ "фашистами" и "тупыми животными" .