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Monobank прекращает обслуживание некоторых клиентов: кому не повезло

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Понедельник 18 апреля 2022 16:00
Monobank прекращает обслуживание некоторых клиентов: кому не повезло Monobank сделал заявление для клиентов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Monobank прекращает обслуживать и закрывает счета клиентов, находящихся на территории России, Беларуси и ряда других стран.

Об этом сообщил соучредитель финучреждения Олег Гороховский.

"С сегодняшнего дня мы прекращаем обслуживание клиентов, которые находились до войны и до сих пор не покинули следующие территории", - написал он.

К ним относятся:

  • Россия
  • Беларусь
  • Крым
  • ЛДНР
  • Северная Корея
  • Сирия
  • Эритрея

Гороховский добавил, что в общей сложности - это 11 251 человек.

"Счета этих людей будут закрыты. Им рекомендованы карты платежной системы "мыр". Призываю другие украинские банки последовать нашему примеру", - резюмировал Гороховский.

Кстати, в России Гороховского назвали врагом за то, что он называл российский народ "фашистами" и "тупыми животными" .

Напомним, ранее ПриватБанк проводил регламентные работы на прошлой неделе.

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