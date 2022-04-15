ПриватБанк заблокировал карту беженки с двумя детьми: женщина в отчаянии, в банке разводят руками

Из-за политики ПриватБанка украинцы, которые выехали за границу, спасаясь от российской агрессии, не могут свободно распоряжаться средствами. Даже социальными выплатами.

Одной из тех, кто столкнулся с такой проблемой, является украинка Татьяна. Она с двумя малолетними детьми, один из которых имеет проблемы со здоровьем, не может в Польше свободно снимать или переводить средства со своей карты, потому что ПриватБанк блокирует операции. Проблему украинка описала на форуме "Минфина".

Почему украинка жалуется на ПриватБанк

Женщина была вынуждена покинуть страну вместе с двумя детьми и уже более месяца находится на территории Польши.

Младшему ребенку 5 месяцев, старшему сыну 6 лет и у него тяжелая инвалидность, из-за чего нуждается в постоянном уходе. На старшего сына Татьяна получает социальные выплаты.

На днях, жалуется женщина, при попытке воспользоваться полученными средствами, ПриватБанк заблокировал карту и Приват24.

"Позвонив на горячую линию 3700 мне предлагают обратиться в ближайшее отделение (вы давно в Польше открыли отделение?). После долгих и непродуктивных разговоров предложили обратиться к онлайн-чату, где вновь началось все сначала. Таким образом я потратила два дня, пытаясь разблокировать карточки и финансовый номер, потому что пришлось переписываться не с одним оператором, множество раз прикрепляла свое фото с паспортом, как этого требовали операторы", - написала женщина.

После этих процедур ей наконец разблокировали карточку и восстановили финансовый номер.

Но через несколько дней все началось сначала.

"Когда сегодня мне было необходимо перевести средства на свою карточку другого банка, мне вновь заблокировали карточку и финансовый номер. Сколько дней мне на этот раз нужно потратить, чтобы разблокировать карту и финномер? Также возникает вопрос: ПриватБанк каждый раз будет блокировать карты и доступ к Приват24 при каждой попытке пользования собственными средствами? На каком основании, по каким критериям эти действия со средствами подпадают под так называемые "подозрительные операции"? Где определение? Где разъяснения, что это за такие "подозрительные операции"? - жалуется женщина.

"Почему я должна тратить время на непрофессиональных операторов ПриватБанка каждый раз, когда намерена использовать средства как считаю необходимым для своих детей, вместо того, чтобы проводить это время с ними (детьми), поскольку они и так психологически травмированы из-за вынужденного отъезда из дома?" - жалуется украинка.

Ответ ПриватБанка

В финансовом учреждении отреагировали на обращение женщины. Но подчеркнули: помочь ничем не могут.

"Действительно, некоторые операции могут попадать на проверку. Это вызвано необходимостью убедиться, что их осуществляете именно вы, а не третье лицо, и этим самым защитить вас от мошенников. Если есть подозрения, что операцию осуществляет третье лицо - мы вынуждены принять все меры для сохранения ваших средств", - отметили в банке.

Для решения вопроса Татьяну снова попросили обратиться в поддержку банка, где "специалисты с радостью помогут".

Хотя это, учитывая описание проблемы самой Татьяны, отнюдь не решит ее вопрос...