В Приват24 появились новые функции, которые упростят жизнь украинцам: что изменилось

Приложение Приват24 обновилось и в нем появилось много новых функций, которые направлены на упрощение жизни миллионов украинцев. Теперь клиенты ПриватБанка смогут пользоваться еще большим количеством благ для проведения различных финансовых операций.

Какие именно нововведения появились у Приват24 и как ими пользоваться - читайте и смотрите в нашем материале ниже.

Какие новые функции есть у Приват24

В мае в Приват24 появилось несколько новых разделов.

Сбережения (Заощадження)

В этом разделе можно открыть депозиты и управлять ими. Находится он в меню "Сервисы". Здесь доступны калькулятор и все ставки по вкладам.

Голосовая биометрия (Голосова біометрія)

В Приват24 добавлена технология "Голосовая биометрия", с помощью которой клиента можно будет идентифицировать по голосу.

В ПриватБанке говорят, что это их "гордость и инновация, которая упрощает обращение к клиентской поддержки и обеспечивает дополнительную защиту счетов".

Чтобы подключить технологию, нужно зайти в "Профиль клиента", выбрать "Управление", затем - "Безопасность" и выбрать собственно "Голосовая биометрия".

Как создать свой голосовой слепок:

нажмите кнопку "Записать"

вам поступит звонок

прочитайте текст подсказки голосового помощника (не спешите, говорите в обычном ритме, желательно, чтобы вокруг вас было тихо).

Смена логина (Зміна логіна)

В Приват24 на днях обновился раздел "Смена логина". Теперь он в меню "Профиль клиента". Его можно "юзать", например, если нужно обновить финансовый номер.

Payoneer

Это долгожданное нововведение в ПриватБанке. Ведь данная платежная система является одной из самых популярных в мире.

Теперь можно переводить средства с аккаунта Payoneer на карту или счет.

Искать услугу можно в меню "Сервисы". Там выбираете "Переводы" и далее - Payoneer.

Даже если у вас нет счета в Payoneer, то вы сможете его создать с помощью Приват24.

Больше об этой функции и о том, как она работает и облегчает жизнь миллионам людей во всем мире, мы уже писали ранее.

Если автоматически в вашем приложении не появились эти функции и разделы, то попробуйте обновить Приват24 в App Store (для пользователей iOS) или Google Play (для юзеров гаджетов на операционной системе Android).

Добавим также, что web-версия Приват24 доступна по ссылке.