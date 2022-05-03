В Приват24 появились новые функции, которые упростят жизнь украинцам: что изменилось
Приложение Приват24 обновилось и в нем появилось много новых функций, которые направлены на упрощение жизни миллионов украинцев. Теперь клиенты ПриватБанка смогут пользоваться еще большим количеством благ для проведения различных финансовых операций.
Какие именно нововведения появились у Приват24 и как ими пользоваться - читайте и смотрите в нашем материале ниже.
Какие новые функции есть у Приват24
В мае в Приват24 появилось несколько новых разделов.
Сбережения (Заощадження)
В этом разделе можно открыть депозиты и управлять ими. Находится он в меню "Сервисы". Здесь доступны калькулятор и все ставки по вкладам.
Голосовая биометрия (Голосова біометрія)
В Приват24 добавлена технология "Голосовая биометрия", с помощью которой клиента можно будет идентифицировать по голосу.
В ПриватБанке говорят, что это их "гордость и инновация, которая упрощает обращение к клиентской поддержки и обеспечивает дополнительную защиту счетов".
Чтобы подключить технологию, нужно зайти в "Профиль клиента", выбрать "Управление", затем - "Безопасность" и выбрать собственно "Голосовая биометрия".
Как создать свой голосовой слепок:
- нажмите кнопку "Записать"
- вам поступит звонок
- прочитайте текст подсказки голосового помощника (не спешите, говорите в обычном ритме, желательно, чтобы вокруг вас было тихо).
Смена логина (Зміна логіна)
В Приват24 на днях обновился раздел "Смена логина". Теперь он в меню "Профиль клиента". Его можно "юзать", например, если нужно обновить финансовый номер.
Payoneer
Это долгожданное нововведение в ПриватБанке. Ведь данная платежная система является одной из самых популярных в мире.
Теперь можно переводить средства с аккаунта Payoneer на карту или счет.
Искать услугу можно в меню "Сервисы". Там выбираете "Переводы" и далее - Payoneer.
Даже если у вас нет счета в Payoneer, то вы сможете его создать с помощью Приват24.
Больше об этой функции и о том, как она работает и облегчает жизнь миллионам людей во всем мире, мы уже писали ранее.
Если автоматически в вашем приложении не появились эти функции и разделы, то попробуйте обновить Приват24 в App Store (для пользователей iOS) или Google Play (для юзеров гаджетов на операционной системе Android).
Добавим также, что web-версия Приват24 доступна по ссылке.
Ранее ПриватБанк напомнил клиентам важную информацию про обязательный ежемесячный платеж во время войны.
Напомним, на днях банк для безопасности перевел IT-системы из физического центра хранения данных в "облако".