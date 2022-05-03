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В Приват24 появились новые функции, которые упростят жизнь украинцам: что изменилось

Новина українською →
Вторник 03 мая 2022 14:05
В Приват24 появились новые функции, которые упростят жизнь украинцам: что изменилось Приват24 обновился (фото: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

Приложение Приват24 обновилось и в нем появилось много новых функций, которые направлены на упрощение жизни миллионов украинцев. Теперь клиенты ПриватБанка смогут пользоваться еще большим количеством благ для проведения различных финансовых операций.

Какие именно нововведения появились у Приват24 и как ими пользоваться - читайте и смотрите в нашем материале ниже.

Какие новые функции есть у Приват24

В мае в Приват24 появилось несколько новых разделов.

Сбережения (Заощадження)

В этом разделе можно открыть депозиты и управлять ими. Находится он в меню "Сервисы". Здесь доступны калькулятор и все ставки по вкладам.

В Приват24 появились новые функции, которые упростят жизнь украинцам: что изменилось

Голосовая биометрия (Голосова біометрія)

В Приват24 добавлена технология "Голосовая биометрия", с помощью которой клиента можно будет идентифицировать по голосу.

В ПриватБанке говорят, что это их "гордость и инновация, которая упрощает обращение к клиентской поддержки и обеспечивает дополнительную защиту счетов".

Чтобы подключить технологию, нужно зайти в "Профиль клиента", выбрать "Управление", затем - "Безопасность" и выбрать собственно "Голосовая биометрия".

В Приват24 появились новые функции, которые упростят жизнь украинцам: что изменилось

Как создать свой голосовой слепок:

  • нажмите кнопку "Записать"
  • вам поступит звонок
  • прочитайте текст подсказки голосового помощника (не спешите, говорите в обычном ритме, желательно, чтобы вокруг вас было тихо).

Смена логина (Зміна логіна)

В Приват24 на днях обновился раздел "Смена логина". Теперь он в меню "Профиль клиента". Его можно "юзать", например, если нужно обновить финансовый номер.

В Приват24 появились новые функции, которые упростят жизнь украинцам: что изменилось

Payoneer

Это долгожданное нововведение в ПриватБанке. Ведь данная платежная система является одной из самых популярных в мире.

Теперь можно переводить средства с аккаунта Payoneer на карту или счет.

Искать услугу можно в меню "Сервисы". Там выбираете "Переводы" и далее - Payoneer.

В Приват24 появились новые функции, которые упростят жизнь украинцам: что изменилось

Даже если у вас нет счета в Payoneer, то вы сможете его создать с помощью Приват24.

В Приват24 появились новые функции, которые упростят жизнь украинцам: что изменилось

Больше об этой функции и о том, как она работает и облегчает жизнь миллионам людей во всем мире, мы уже писали ранее.

Если автоматически в вашем приложении не появились эти функции и разделы, то попробуйте обновить Приват24 в App Store (для пользователей iOS) или Google Play (для юзеров гаджетов на операционной системе Android).

Добавим также, что web-версия Приват24 доступна по ссылке.

Ранее ПриватБанк напомнил клиентам важную информацию про обязательный ежемесячный платеж во время войны.

Напомним, на днях банк для безопасности перевел IT-системы из физического центра хранения данных в "облако".

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