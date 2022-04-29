ПриватБанк для безопасности перевел ИТ-системы из физического центра хранения данных в "облако"
ПриватБанк завершил миграцию ИТ систем из физического центра хранения данных в "облако". Это сделано, что минимизировать зависимость от физического присутствия компьютерного оборудования в разных регионах Украины, которое могло быть уничтожено во время войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
По данным пресс-службы, процесс продолжался около 45 дней. Всего перенесли 3500 серверов и более 270 важных приложений. В "облако" загружено более 4 петабайт клиентских данных и транзакций. Проект такого масштаба в нормальном проектном ИТ-цикле обычно занимает 1,5 года и более.
"Мы понимаем, что в этот период некоторые наши клиенты сталкивались с проблемами при проведении платежей или карточных переводах, что случалось чаще, чем обычно. Впрочем, стоит отметить, что наши клиенты не имели доступа к системам менее 5% времени (менее 50 часов) за этот период", - говорится в сообщении.
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