У Приват24 з'явилися нові функції, які спростять життя українцям: що змінилося

Додаток Приват24 оновився і у ньому з'явилося багато нових функцій, які направлені на спрощення життя мільйонів українців. Тепер клієнти ПриватБанку зможуть користуватися ще більшою кількістю благ для проведення різноманітних фінансових операцій.

Які саме нововведення з'явилися у Приват24 і як ними користуватися - читайте і дивіться у нашому матеріалі нижче.

Які нові функції є у Приват24

У травні в Приват24 з'явилося кілька нових розділів.

Заощадження

У цьому розділі можна відкрити депозити та керувати ними. Знаходиться він у меню "Сервіси". Тут доступні калькулятор та всі ставки за вкладами.

Голосова біометрія

У Приват24 додано технологію "Голосова біометрія", за допомогою якої клієнта можна буде ідентифікувати за голосом.

У ПриватБанку кажуть, що це їхня "гордість та інновація, що спрощує звернення до клієнтської підтримки та забезпечує додатковий захист рахунків".

Щоб підключити технологію, потрібно зайти у "Профіль клієнта", обрати "Керування", потім - "Безпека" і обрати власне "Голосова біометрія".

Як створити свій голосовий зліпок:

натисніть кнопку "Записати"

вам надійде дзвінок

прочитайте текст після підказки голосового помічника (не поспішайте, говоріть у звичайному ритмі, бажано, щоб навколо вас було тихо).

Зміна логіна

У Приват24 днями оновився розділ "Зміна логіна". Тепер він в меню "Профіль клієнта". Його можна "юзати", наприклад, якщо потрібно оновити фінансовий номер.

Payoneer

Це - довгоочікуване нововведення у ПриватБанку. Адже дана платіжна система є однією з найпопулярніших у світі.

Тепер можна переказувати кошти з акаунту Payoneer на картку або рахунок.

Шукати послугу можна в меню "Сервіси". Там обираєте "Перекази" і далі - Payoneer.

Навіть якщо у вас немає рахунку в Payoneer, то ви зможете його створити за допомогою Приват24.

Більше про цю функцію і про те, як вона працює і полегшує життя мільйонам людей в усьому світі, ми вже писали раніше.

Якщо автоматично у вашому додатку не з'явилися ці функції та розділи, то спробуйте оновити Приват24 в App Store (для користувачів iOS) чи Google Play (для юзерів гаджетів на операційній системі Android).

Додамо також, що web-версія Приват24 доступна за посиланням.