До 1 июня: ПриватБанк сделал важное заявление

ПриватБанк еще раз напомнил украинцам о том что, для всех клиентов учреждения действуют кредитные каникулы до 1 июня.

Об этом сообщили на официальной странице учреждения.

Что означают кредитные каникулы

Это льготные условия договора, когда клиенты могут не вносить обязательный ежемесячный платеж по кредитным картам.

Банк за это не будет штрафовать, а будет списывать только процент за пользование кредитными средствами. Он составит 1,7%.

Если у вас трудности с деньгами - то до конца мая вы можете не вносить обязательный платеж.

Но если пополните “кредитку”, банк будет благодарен.

Когда вернется обязательный платеж

С июня же обязательный платеж вернется. А об Условиях пользования средствами банк сообщит отдельно.

Какие карты участвуют в кредитных каникулах

Важно знать

Кредитные каникулы не означают отсутствие процентов за пользование средствами. Однако в марте, чтобы поддержать клиентов, ПриватБанк дополнительно к каникулам установил кредитную ставку 0,001%, то есть пользование кредитными средствами было практически бесплатным.