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В Приват24 появилась новая функция: для чего она нужна

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Понедельник 02 мая 2022 10:05
В Приват24 появилась новая функция: для чего она нужна Фото: ПриватБанк ввел новую функцию (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

ПриватБанк запускает интеграцию с платежной системой Payoneer через приложение Приват24.

Об єтом сообщили в пресс-службе банка.

Что даст интеграция украинцам

  • регистрация и авторизация в сервисе Payoneer из банковского приложения, привязка имеющегося аккаунта и просмотр истории дебетовых транзакций через Приват24;
  • вывод средств с Payoneer на карты и счета. Зачисление денег производится круглосуточно в режиме онлайн для физических лиц и с 8.00 до 20.00 в рабочие дни для ФЛП;
  • возможность открывать виртуальные карты в процессе вывода средств, а также мгновенное получение банковских реквизитов по балансам в долларах и евро для приема платежей за предоставленные услуги;
  • отсутствие комиссий банков-корреспондентов по SWIFT-платежу от Payoneer.

Для справки

Payoneer - это платежная система, созданная в США, она предоставляет финансовые услуги и осуществляет денежные переводы.

Также система является зарегистрированным провайдером в MasterCard.

Как мы ранее писали, ПриватБанк для безопасности перевел ИТ-системы из физического центра хранения данных в "облако".

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