В Приват24 появилась новая функция: для чего она нужна
Фото: ПриватБанк ввел новую функцию (РБК-Украина)
ПриватБанк запускает интеграцию с платежной системой Payoneer через приложение Приват24.
Об єтом сообщили в пресс-службе банка.
Что даст интеграция украинцам
- регистрация и авторизация в сервисе Payoneer из банковского приложения, привязка имеющегося аккаунта и просмотр истории дебетовых транзакций через Приват24;
- вывод средств с Payoneer на карты и счета. Зачисление денег производится круглосуточно в режиме онлайн для физических лиц и с 8.00 до 20.00 в рабочие дни для ФЛП;
- возможность открывать виртуальные карты в процессе вывода средств, а также мгновенное получение банковских реквизитов по балансам в долларах и евро для приема платежей за предоставленные услуги;
- отсутствие комиссий банков-корреспондентов по SWIFT-платежу от Payoneer.
Для справки
Payoneer - это платежная система, созданная в США, она предоставляет финансовые услуги и осуществляет денежные переводы.
Также система является зарегистрированным провайдером в MasterCard.
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