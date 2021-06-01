Приват24 получил новую функцию, которую долго ждали украинцы: как пользоваться

ПриватБанк усовершенствовал Приват24. Теперь в приложении можно осуществлять денежные переводы по номеру телефона. Такой функции, которая есть во многих других мобильных банкингах, украинцы ждали долго.
Как работает новая услуга - читайте в нашем материале ниже, а также смотрите подробную инструкцию.
Чтобы начать пользоваться услугой "Перевод средств по номеру телефона", в мобильном приложении Приват24:
Деньги поступят получателю в течение нескольких минут.
Если перевод уже отправлен, отменить его нельзя. Внимательно проверяйте номер телефона и имя получателя при подтверждении перевода.
Среди преимуществ услуги можно выделить следующие:
Но есть и определенные недостатки.
В частности, невозможность отмены перевода (о котором было написано выше).
Также, отправить перевод можно не на любой номер телефона.
"Только на финансовый номер телефона клиента ПриватБанка при условии, что он выбрал карту для получения переводов по номеру телефона", - пояснили в пресс-службе банка.
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