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Приват24 отримав нову функцію, яку довго чекали українці: як користуватися

Автор: Дмитрий Войналович

ПриватБанк удосконалив Приват24. Тепер у додатку можна здійснювати грошові перекази за номером телефону. Такої функції, яка є у багатьох інших мобільних банкінгах, українці чекали довго.

Як працює нова послуга - читайте у нашому матеріалі нижче, а також дивіться детальну інструкцію.

Як переказати гроші за номером телефону

Щоб почати користуватися послугою "Переказ коштів за номером телефону", у мобільному додатку Приват24:

  • перейдіть до сервісів, натисніть "Переказ на картку" й у вікні, що з’явилося, виберіть одержувача з телефонної книжки.

  • якщо ви ще не вибрали картку для зарахування переказів, вам буде запропоновано зробити це під час спроби переказати гроші

  • зазначте суму переказу

  • виберіть тип сплати комісії (якщо вона є) і перевірте правильність введених даних. Після цього підтвердьте платіж


Гроші надійдуть одержувачу протягом кількох хвилин.

Як скасувати переказ?

Якщо переказ уже надіслано, скасувати його не можна. Уважно перевіряйте номер телефону й ім'я одержувача під час підтвердження переказу.

Плюси і мінуси послуги

Серед переваг послуги можна виділити такі:

  • не треба дізнаватися номер картки одержувача
  • немає комісії між картками ПриватБанку
  • не потрібно передавати номер картки відправнику - лише номер телефону
  • можна роздрукувати платіжне доручення на переказ з історії операцій

Але є й певні недоліки.

Зокрема, неможливість скасування переказу (про який було написано вище).

Також, надіслати переказ можна не на будь-який номер телефону.

"Лише на фінансовий номер телефону клієнта ПриватБанку за умови, що він вибрав картку для отримання переказів за номером телефону", - пояснили у прес-службі банку.

Раніше ми писали, що в українських школах запустять систему пропуску "оплати обличчям".

Також не так давно фінансові установи отримали право автоматично списувати борги українців.

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