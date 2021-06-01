Приват24 отримав нову функцію, яку довго чекали українці: як користуватися

ПриватБанк удосконалив Приват24. Тепер у додатку можна здійснювати грошові перекази за номером телефону. Такої функції, яка є у багатьох інших мобільних банкінгах, українці чекали довго.
Як працює нова послуга - читайте у нашому матеріалі нижче, а також дивіться детальну інструкцію.
Щоб почати користуватися послугою "Переказ коштів за номером телефону", у мобільному додатку Приват24:
Гроші надійдуть одержувачу протягом кількох хвилин.
Якщо переказ уже надіслано, скасувати його не можна. Уважно перевіряйте номер телефону й ім'я одержувача під час підтвердження переказу.
Серед переваг послуги можна виділити такі:
Але є й певні недоліки.
Зокрема, неможливість скасування переказу (про який було написано вище).
Також, надіслати переказ можна не на будь-який номер телефону.
"Лише на фінансовий номер телефону клієнта ПриватБанку за умови, що він вибрав картку для отримання переказів за номером телефону", - пояснили у прес-службі банку.
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