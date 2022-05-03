Притягивают беды и "вытягивают" деньги: выбросьте эти вещи из дома немедленно!

Дом, в котором мы живем - не только место, где тепло, пахнет вкусно едой и нас ждут объятия любимых людей. Это еще и наше место силы, где мы восстанавливаем свой энергетический ресурс. Однако есть некоторые вещи в нашем доме, которые могут его отбирать, а вместе с тем удачу, благосостояние, деньги, здоровье.
Об этом пишет UkrMedia.
Капающие краны и подтекающая сантехника
Кроме того, что расходы на коммунальные услуги растут, вода буквально вытягивает денежную энергетику, препятствуя финансовой стабильности и мешая накопить деньги.
Пыль и мусор
Скопление пыли по углам способствует застою энергии и мешает положительной энергетике попадать в дом. Вместе с мусором, который занимает полезное пространство в жилище, грязь отталкивает денежную удачу.
Пустые бутылки и банки
Банки и другая посуда должны стоять аккуратно и в одном месте, ожидая своего времени на использование. Если они загромождают пространство, ни к чему хорошему это не приведет. Лишнее нужно выбросить или раздать.
Бесчисленные статуэтки и магниты
Бесконечная уборка, постоянное скопление пыли и визуальное ощущение бардака не придают оптимизма и ведут к финансовым трудностям. Очистите энергетику своего дома от лишнего.
Старые вещи
В шкафах, комодах и гардеробных часто лежит слишком много вещей, которые больше не будут использоваться. Старая поношенная, рваная одежда лишь притягивает бедность.
Грязные окна
Светлые и просторные помещения создают благоприятную энергетику, тогда как грязь и разводы на стекле и зеркальных поверхностях притягивают бедность. Удерживайте окна и зеркала в чистоте, чтобы привлекать в дом положительную энергию.
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