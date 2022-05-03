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Притягують біди та "витягують" гроші: викиньте ці речі з дому негайно!

Колаж РБК-Україна: Які речі в домі притягують бідність
Автор: Світлана Мащенко

Дім, в якому ми живемо - не лише місце, де тепло, пахне смачно їжею і нас чекають обійми коханих людей. Це ще й наше місце сили, де ми відновлюємо свій енергетичний ресурс. Однак є деякі речі в нашій оселі, які можуть його відбирати, а разом з тим удачу, добробут, гроші, здоров'я.

Про це пише UkrMedia.

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Крім того, що витрати на комунальні послуги зростають, вода буквально витягує грошову енергетику, перешкоджаючи фінансовій стабільності і заважаючи накопичити гроші.

Пил і сміття

Скупчення пилу по кутах сприяє застою енергії і заважає позитивній енергетиці потрапляти в дім. Разом зі сміттям, який займає корисний простір в житлі, бруд відштовхує грошову удачу.

Порожні пляшки і банки

Банки та інший посуд повинні стояти акуратно і в одному місці, чекаючи свого часу на використання. Якщо вони захаращують простір, ні до чого хорошого це не приведе. Зайве потрібно викинути або роздати.

Незліченні статуетки й магніти

Нескінченне прибирання, постійне скупчення пилу і візуальне відчуття бардаку не надають оптимізму і ведуть до фінансових труднощів. Очистіть енергетику свого дому від зайвого.

Старі речі

У шафах, комодах і гардеробних часто лежить забагато речей, які більше не будуть використовуватися. Старий поношений, рваний одяг лише притягує бідність.

Брудні вікна

Світлі і просторі приміщення створюють сприятливу енергетику, тоді як бруд і розводи на склі і дзеркальних поверхнях притягують бідність. Утримуйте вікна і дзеркала в чистоті, щоб привертати в дім позитивну енергію.

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