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Названы главные ошибки в использовании мультиварки, из-за которых блюда выходят невкусными

Новина українською →
Четверг 14 апреля 2022 22:15
Названы главные ошибки в использовании мультиварки, из-за которых блюда выходят невкусными Фото: Названы главные ошибки в использовании мультиварки (slowjuice.nl)
Автор: Светлана Мащенко

Готовка в мультиварке - сэкономит ваши силы, время и накормит всю семью вкусной и полезной едой. Однако здесь немало нюансов, которые стоит помнить.

Читайте ниже в материале Styler как нельзя использовать мультиварку.

Выбор неправильного режима

Все зависит от блюда, которое вы готовите. Если вы тушите, то быстрый режим "жарки" пересушит и испортит ваше блюдо.

Читайте внимательно инструкцию перед тем, как готовить.

Вы часто открываете крышку

В мультиварке нет нужды часто открывать крышку, перемешивать продукты. От этого лишь падает температура и нарушается процесс термообработки.

Приготовление курицы со шкуркой

Если вы любите вареную кожуру - пожалуйста. В противном случае, лучше готовить без нее, ведь в мультиварке кожура точно не зажарится.

Несвоевременное добавление приправы

Если в рецепте говорится, что нужно добавить приправу, добавлять ее лучше ближе к концу готовки. Если приправлять блюдо раньше, специи потеряют вкус и аромат, блюдо может быть пересоленным из-за лишней жидкости.

Неправильное мытье мультиварки

После готовки блюда с выраженным ароматом (мясных со специями, рыбных), надо хорошо вымывать все детали, в том числе клапаны для выпуска пара. Если этого не делать, то, например, манная каша может иметь аромат плова, и наоборот.

Наливать много воды и закрывать клапан

Особенно, если вы варите молочную кашу, или варенье. Содержимое чаши мультиварки поднимется и может выливаться через клапан и заливать электронные внутренности мультиварки. Из-за чего она сломается.

Ранее мы писали про украинский овощ, который назвали суперпродуктом, что поможет человечеству выжить.

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