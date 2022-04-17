Как быстро убрать неприятный запах из холодильника подручными средствами

Холодильник часто становится рассадником неприятного запаха, особенно во время паузы в пользовании им, или из-за пролитых жидкостей, которые попадают в труднодоступные места. И это не только вопрос отвращения, но и здоровья - ведь плохой запах часто означает размножение бактерий или грибков.

Как избавиться от амбре с холодильнике - читайте ниже в нашем материале Styler .

Очистка середины холодильника имеет свою специфику, ведь нахождение рядом продуктов означает, что не стоит пользоваться "химией". А вот подручные безвредные средства могут пригодиться.

Уксус

Хорошо справляется с очисткой и устранением посторонних запахов обычный 9% уксус. Разведите его водой 1 к 1.

В полученный раствор макайте чистую ткань или губку и протирайте все поверхности. Потом можно пройтись по тем же местам еще раз, только теперь уже чистой водой.

Завершите очистку протиранием чистой тканью, а затем оставьте ее открытой где-то на три часа до полного высыхания.

Пищевая сода

В литре воды растворите 2 ст. ложки соды. Выньте все полки и решетки, протрите их и все внутри холодильника мягкой тряпкой, смоченной в растворе. Высушите сухой тряпкой или бумажным полотенцем.

Сода не только очистит, но и хорошо продезинфицирует поверхности.

Нашатырный спирт

Разбавьте 1 чайную ложку нашатыря 1 литром чистой воды. Смочите в растворе тканевую салфетку и пройдитесь по внутренним стенкам холодильника, уплотнителю и отверстию для слива, снимите полки, лотки и тоже протрите.

Оставьте камеру проветриваться на несколько часов.

Лимонный сок

Кислота эффективно расщепляет жир, удаляет загрязнения и неприятные запахи. Полученный сок лимона разбавляют литром воды и используют в качестве моющего средства для протирки.

Можно также накапать сок на губку и протереть внутренности холодильника - так можно избавиться от запаха мяса, рыбы или лекарств. Можно разрезать лимон на несколько частей и оставить внутри - менять раз в два дня.

Перекись водорода

Она очень мощно борется с неприятными запахами. В литре чистой воды разведите чайную ложку перекиси водорода. Здесь же можно добавить чайную ложку уксуса. Тщательно обработайте все стенки, съемные детали, проветрите холодильник.

Активированный уголь

Это средство является превосходным поглотителем запахов. Возьмите 20-50 таблеток, измельчите их, высыпьте в тарелку и оставьте в холодильнике. Активированный уголь впитает запахи, можно использовать повторно, если предварительно раскалить порошок в духовке.

Дважды в год - профилактическая "генеральная" очистка

Примерно дважды в год во время генеральной уборки холодильник можно дезинфицировать белизной.

Ее разводят водой в пропорции 1 к 10, в полученный раствор макать мягкую тряпочку или губку и протирают все доступные участки.

Особое внимание уделяют полочкам, углам, участкам, где могло что-то затечь, завестись плесень. Такие места стоит смочить раствором и оставить так на 10-15 минут.

Съемные элементы стоит помыть отдельно.

Также с помощью пылесоса или узкой длинной щетки очищают от пыли конденсатор, расположенный на задней стенке.

Сливное отверстие, которое часто служит причиной неприятного запаха, прочищают с помощью медицинской груши или шприца, заливая воду прямо в канал.

Старой зубной щеткой стоит помыть резиновый уплотнитель на дверце. Что важно, его нельзя мыть уксусом и кислотами.

Когда загрязнения будут удалены, все поверхности вытирают насухо и оставляют холодильник открытым до полного высыхания.