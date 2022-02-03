Притула отказался комментировать Евровидение: "сейчас непростые времена"

Сергей Притула (фото: instagram.com/siriy_ua)

Почему Притула не будет ведущим Нацотбора на Евровидение 2022

Шоумен отмечает, что "сейчас такие непростые времена, когда внутри страны и вокруг нее есть очень много угроз".

"И поскольку я много лет занимаюсь волонтерством, сейчас это такая пиковая точка затрат времени и денег на эти процессы, что я, откровенно говоря, не совсем имею возможность отвлекаться на какие-то сопутствующие проекты", - отметил Притула журналистам канала "Украина".

Так будет выглядеть сцена Национального отбора (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Также он отметил, что вряд ли вернется на сцену Нацотбора и в следующем году.

"Подозреваю, что скорее нет, чем да", - сказал Притула.

"Потому что моя работа ведущим национального отбора была связана с тем, что он готовился командой канала с того же холдинга, в который входит телеканал, ведущим которого я являюсь. Поэтому меня могли спокойно "заимствовать" для проведения этого конкурса", - пояснил Сергей.

Сергей Притула был неизменным ведущим Нацотбора с 2017 года (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Притула говорит, что ему "была крайне важна команда, которая это делает".

"А когда общественный вещатель расторгнул договор с телеканалом, то бишь он закончился и его не пролонгировали, очевидно было, что я не могу пойти работать ведущим Нацотбора. Как минимум ввиду того, что это другой холдинг и другая команда людей", - сказал шоумен.

Что Притула думает о новых ведущих Нацотбора

Хоть сам Притула не будет участвовать в шоу, но он искренне рад за своих коллег - Машу Ефросинину и Тимура Мирошниченко, которые стали ведущими Нацотбора.

Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

"Обязательно буду смотреть и держать кулаки, чтобы и Украина получила достойное представительство на конкурсе, и ведущие справились со своей работой", - сказал он.

Что известно о Евровидении 2022

Напомним, что хозяином Евровидения 2022 является город Турин в Италии.

Финал конкурса состоится в арене Pala Olimpico 14 мая. Полуфиналы - 10 и 12 мая.

Представитель нашей страны выступит в первой части первого полуфинала.

Вместе с нами 10 мая свои выступления представят артисты из Албании, Болгарии, Латвии, Литвы, Молдовы, Нидерландов, Словении, Швейцарии, Австрии, Армении, Греции, Дании, Исландии, Норвегии, Португалии, России и Хорватии.

Украинцы смогут голосовать в первом полуфинале за всех участников, кроме представителя своей страны.

Несколько интересных фактов

В Евровидении 2022 года примет участие 41 страна.

Победителем прошлогоднего конкурса стала группа Måneskin с песней Zitti E Buoni.

Украинская команда Go_A вошла в пятерку лучших на конкурсе с хитом Shum.

Сегодня трек украинской группы - в тройке самых популярных композиций за всю историю Евровидения!