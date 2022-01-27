KALUSH рассекретили выступление в Нацотборе на Евровидение: песню услышит впервые особенный человек
К финалу Нацотбора на"Евровидение-2022" фольк группа KALUSH Orchestra, которая акцентирует внимание на новое звучание и украинскую этничность, попала с песней "Stefania". Презентовать трек ребята обещают за несколько дней до финального отбора.
Пока пользователи сети обсуждают, что ждать от коллектива, и чем KALUSH Orchestra будет поражать во время прямого эфира уже 12 февраля, Styler узнал у лидера группы Олега Псюка первые детали.
Как группа готовится к Евровидению
Сейчас, по слова Олега Псюка, у группы KALUSH плотный концертный график по городам Украины, бывает даже по два концерта в день, что довольно сложно совмещать параллельно еще и с подготовкой к Нацотбору.
"О сне мы на это время забыли, но ничего страшного. Мы отдаемся творческому процессу на полную и верим, что это в будущем принесет свои плоды.
В финале Нацотбора вы услышите живое исполнение нескольких инструментов одновременно, украинский фольклор в сочетании с рэпом и много драйва. Не хочется сейчас раскрывать детали.
Ведь, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому 12 февраля включайтесь и будьте вместе с нами на одной волне", - говорит Олег Псюк.
О чем песня Stefania
Что касается самого трека "Stefania", то тут лидер группы более многословен.
По его словам, этот трек, как и все работы группы KALUSH и KALUSH ORCHESTRA основаны на собственных жизненных историях и переживаниях коллектива. Трек Stefania - о самом дорогом человеке, маме, который был написан всем составом группы.
"Моя мама еще не слышала этот трек. Было бы очень круто, если бы он победил, и в прямом эфире я спел специально для нее эту песню еще раз. Признаюсь, что этот трек посвящен моей маме и это лучшее, что я когда-то для нее делал", - говорит Олег Псюк.
Для справки:
Украинская рэп-группа KALUSH, основана в 2019 году и названа в честь Калуша, родного города солиста Олега Псюка. В арсенале группы соглашение о сотрудничестве с американским хип-хоп лейблом Def Jam, который входит в Universal Music Group, два музыкальных альбома "HOTIN" и "ЙО-ЙО", клипы, которые набирают миллионные просмотры на YouTube и треки, которые быстро становятся популярными в сети.
В декабре 2021 года музыканты KALUSH запустили еще один музыкальный проект, под названием KALUSH Orchestra. В отличие от основного коллектива, они делают акцент на рэп с фольклорными мотивами и украинскую аутентику.
Обе группы существуют параллельно и имеют общих участников. В составе KALUSH Orchestra до Олега Псюка (вокал, тексты) Килиммена (диджей) и Джонни Удивительного (бэк-вокал) добавились мультиинструменталисты Тимофей Музычук и Виталий Дужик. Еще один музыкант Игорь Диденчук играл в KALUSH с самого начала, а теперь будет фокусироваться на оркестре.
В финале Нацотбора 12 февраля будут соревноваться:
- Alina Pash - Тіні забутих предків
- Barleben - Hear My Words
- Cloudless - All be alright
- Kalush Orchestra - Stefania
- Michael Soul - Demons
- Our Atlantic - Моя Любов
- Roxolana - GIRLZZZZ
- Wellboy - Nozzy Bossy
Песенный конкурс состоится в мае в итальянском городе Турин
Ранее мы писали, Алина Паш "наехала" на KALUSH из-за плагиата и рэперы ответили.