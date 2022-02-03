Притула відмовився коментувати Євробачення: "зараз непрості часи"

Сергій Притула (фото: instagram.com/siriy_ua)

Чому Притула не буде ведучим Нацвідбору на Євробачення 2022

Шоумен наголошує, що "зараз такі непрості часи, коли всередині країни і навколо неї є дуже багато загроз".

"І позаяк я багато років займаюсь волонтерством, зараз це така пікова точка витрат часу і грошей на ці процеси, що я, відверто кажучи, не зовсім маю можливість відволікатись на якісь супутні проєкти", - зазначив Притула журналістам каналу "Україна".

Так буде виглядати сцена Національного відбору (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Також він відзначив, що навряд повернеться на сцену Нацвідбору й наступного року.

"Підозрюю, що радше ні, ніж так", - сказав Притула.

"Тому що моя робота ведучим національного відбору була пов’язана з тим, що він готувався командою каналу з того ж холдингу, до якого входить телеканал, ведучим якого я є. Тому мене могли спокійно "запозичувати" для проведення цього конкурсу", - пояснив Сергій.

Сергій Притула був незмінним ведучим Нацвідбору з 2017 року (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Притула каже, що йому "була вкрай важлива команда, яка це робить".

"А коли суспільний мовник розірвав договір з телеканалом чи то пак він закінчився і його не пролонгували, очевидно було, що я не можу піти працювати ведучим Нацвідбору. Як мінімум з огляду на те, що це інший холдинг і інша команда людей", - сказав шоумен.

Що Притула думає про нових ведучих Нацвідбору

Хоч сам Притула не буде брати участі у шоу, але він щиро радіє за своїх колег - Машу Єфросініну і Тімура Мірошниченка, які стали ведучими Нацвідбору.

Маша Єфросініна і Тімур Мірошниченко (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

"Обов’язково дивитимусь і триматиму кулаки, щоб і Україна отримала гідне представництво на конкурсі, і ведучі впорались зі своєю роботою", - сказав він.

Що відомо про Євробачення 2022

Нагадаємо, що господарем Євробачення 2022 є місто Турин в Італії.

Фінал конкурсу відбудеться в арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали - 10 та 12 травня.

Представник нашої країни виступить у першій частині першого півфіналу.

Разом з нами 10 травня свої виступи представлять артисти з Албанії, Болгарії, Латвії, Литви, Молдови, Нідерландів, Словенії, Швейцарії, Австрії, Вірменії, Греції, Данії, Ісландії, Норвегії, Португалії, Росії та Хорватії.

Українці зможуть голосувати у першому півфіналі за всіх учасників, окрім представника своєї країни.

Кілька цікавих фактів

У Євробаченні 2022 візьме участь 41 країна.

Переможцем минулорічного конкурсу став гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni.

Українська команда Go_A увійшла до п’ятірки кращих на конкурсі з хітом Shum.

На сьогодні трек українського гурту - у трійці найпопулярніших композицій за всю історію Євробачення!