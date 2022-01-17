Оглашен список участников Нацотбора на Евровидение 2022
Объявлен полный список участников Нацотбора на Евровидение 2022. В нем 27 участников, которые поборются за право представлять Украину в известном песенном конкурсе.
Об этом сообщает "Суспильне".
Список участников
- Alina Pash
- AMARIIA
- Barleben
- DOdoBro
- Cloudless
- FIZRUK
- Gorim!
- IDXO
- Kalush Orchestra
- LAUD
- Laura Marti
- Michael Soul
- Our Atlantic
- Oyedamola
- ROXOLANA
- Schor
- SHY
- Sofia Shanti
- SOWA
- The blue artic
- The Tape Machine
- Victoria NIRO
- WELLBOY
- АНЦЯ
- Вика Ягич
- Східзахід
- Юлия Тимочко
На следующей неделе будет объявлен список финалистов и состоится жеребьевка между ними для участия в финале. При этом в финале будет только 8 участников.
Интересно, что в Нацотборе в этом году хотели принять участие 284 исполнителей.
Когда будет финал Нацотбора
Финал Национального отбора на Евровидение 2022 состоится в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00 в прямом эфире общественного телеканала UA: ПЕРШИЙ.
Евровидение 2022
Хозяином Евровидения 2022 является город Турин в Италии. Большой финал пройдет в арене Pala Olimpico 14 мая. Полуфиналы - 10 и 12 мая.
Напомним, украинская группа GO_A, которая участвовала в Евровидении в этом году, выиграла конкурс Eurovision Awards. Музыканты получили престижную награду перед Новым годом.