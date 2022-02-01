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Нацотбор на Евровидение 2022: стартовала продажа билетов на конкурс

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Вторник 01 февраля 2022 11:51
Нацотбор на Евровидение 2022: стартовала продажа билетов на конкурс Стартовала продажа билетов на Нацотбор на Евровидение 2022 (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Финал Национального отбора на Евровидение 2022 запланирован на субботу, 12 февраля. Мероприятия состоится в Центре культуры и искусства Национального авиационного университета в Киеве, в 19:00.

Как сообщает Суспільне, стартовала продажа билетов на конкурс для тех, кто хочет вживую увидеть выступления восьмерки финалистов.

В 2022 году руководители конкурса изменили правила проведения Национального отбора и вместо двух полуфиналов будет всего лишь один финал. По результатам конкурса, в финал попали 8 исполнителей из 27.

  • Alina Pash
  • Cloudless
  • Kalush Orchestra
  • Barleben
  • Michael Soul
  • Our Atlantic
  • Roxolana
  • Wellboy

Ведущими Национального отбора станут Маша Ефросинина – на главной сцене, и Тимур Мирошниченко – за кулисами.

Сколько стоят билеты

Стартовая стоимость билетов на финал Национального отбора – от 400 гривен.

Самые дорогие билеты предлагаются в партере – они стоят 1000 гривен.

Билеты можно купить тут.

Стоит отметить, что приобрести билеты можно будет также за "ковидную тысячу".

Мероприятие пройдет в субботу, 12 февраля в 19:00 – в Центре культуры и искусств Национального авиационного университета в Киеве, на проспекте Космонавта Комарова, 1.

Также можно будет посмотреть финал Нацотбора на всех платформах Суспільне и на телеканале UA: Перший.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, кто вышел в финал Нацотбора на Евровидение и что о них известно.

А также мы писали о том, что один из финалистов Нацотбора вылетел из списка.

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