Нацотбор на Евровидение 2022: стартовала продажа билетов на конкурс

Финал Национального отбора на Евровидение 2022 запланирован на субботу, 12 февраля. Мероприятия состоится в Центре культуры и искусства Национального авиационного университета в Киеве, в 19:00.

Как сообщает Суспільне , стартовала продажа билетов на конкурс для тех, кто хочет вживую увидеть выступления восьмерки финалистов.

В 2022 году руководители конкурса изменили правила проведения Национального отбора и вместо двух полуфиналов будет всего лишь один финал. По результатам конкурса, в финал попали 8 исполнителей из 27.

Alina Pash

Cloudless

Kalush Orchestra

Barleben

Michael Soul

Our Atlantic

Roxolana

Wellboy

Ведущими Национального отбора станут Маша Ефросинина – на главной сцене, и Тимур Мирошниченко – за кулисами.

Сколько стоят билеты

Стартовая стоимость билетов на финал Национального отбора – от 400 гривен.

Самые дорогие билеты предлагаются в партере – они стоят 1000 гривен.

Билеты можно купить тут.

Стоит отметить, что приобрести билеты можно будет также за "ковидную тысячу".

Мероприятие пройдет в субботу, 12 февраля в 19:00 – в Центре культуры и искусств Национального авиационного университета в Киеве, на проспекте Космонавта Комарова, 1.

Также можно будет посмотреть финал Нацотбора на всех платформах Суспільне и на телеканале UA: Перший.