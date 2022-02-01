Нацотбор на Евровидение 2022: стартовала продажа билетов на конкурс
Финал Национального отбора на Евровидение 2022 запланирован на субботу, 12 февраля. Мероприятия состоится в Центре культуры и искусства Национального авиационного университета в Киеве, в 19:00.
Как сообщает Суспільне, стартовала продажа билетов на конкурс для тех, кто хочет вживую увидеть выступления восьмерки финалистов.
В 2022 году руководители конкурса изменили правила проведения Национального отбора и вместо двух полуфиналов будет всего лишь один финал. По результатам конкурса, в финал попали 8 исполнителей из 27.
- Alina Pash
- Cloudless
- Kalush Orchestra
- Barleben
- Michael Soul
- Our Atlantic
- Roxolana
- Wellboy
Ведущими Национального отбора станут Маша Ефросинина – на главной сцене, и Тимур Мирошниченко – за кулисами.
Сколько стоят билеты
Стартовая стоимость билетов на финал Национального отбора – от 400 гривен.
Самые дорогие билеты предлагаются в партере – они стоят 1000 гривен.
Билеты можно купить тут.
Стоит отметить, что приобрести билеты можно будет также за "ковидную тысячу".
Мероприятие пройдет в субботу, 12 февраля в 19:00 – в Центре культуры и искусств Национального авиационного университета в Киеве, на проспекте Космонавта Комарова, 1.
Также можно будет посмотреть финал Нацотбора на всех платформах Суспільне и на телеканале UA: Перший.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, кто вышел в финал Нацотбора на Евровидение и что о них известно.
А также мы писали о том, что один из финалистов Нацотбора вылетел из списка.