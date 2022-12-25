Припиніть робити це з яйцями перед тим, як покласти їх в холодильник

Мити чи не мити?

Так, безперечно, мити яйця треба. Але не перед тим, як покласти їх в холодильник. Не варто придбаний десяток перемивати і класти потім на зберігання.

Адже разом з бактеріями ви змиєте захисну оболонку, яка покриває яєчну шкаралупу..

І тоді нові бактерії зможуть легше проникнути всередину яйця.

Мийте яйця безпосередньо перед приготуванням. Тобто помили, і одразу розбивайте і на сковорідку, в тісто чи варити на олів'є.

Де правильно зберігати яйця?

Яйця можна зберігати і без холодильника, але останній все ж продовжує термін зберігання в чотири рази.

Важливо обрати правильну полицю. Не варто класти яйця в дверцята, як робить багато хто. Адже там найбільші перепади температури.

Ідеально - 2-га чи 3-тя полиця холодильника, залежно від того, скільки у вас там полиць.