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Припиніть робити це з яйцями перед тим, як покласти їх в холодильник

Як правильно зберігати яйця (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Важко уявити собі холодильник чи меню української родини без курячих яєць в ньому. Проте не всі знають, як правильно і безпечно з ними поводитися, адже це все таки продукт, який може стати потенційно небезпечним.

Про те, як можна і не можна робити з яйцями розповіла в Instagram експертка з харчування Наталя Мазурик.

Мити чи не мити?

Так, безперечно, мити яйця треба. Але не перед тим, як покласти їх в холодильник. Не варто придбаний десяток перемивати і класти потім на зберігання.

Адже разом з бактеріями ви змиєте захисну оболонку, яка покриває яєчну шкаралупу..

І тоді нові бактерії зможуть легше проникнути всередину яйця.

Мийте яйця безпосередньо перед приготуванням. Тобто помили, і одразу розбивайте і на сковорідку, в тісто чи варити на олів'є.

Де правильно зберігати яйця?

Яйця можна зберігати і без холодильника, але останній все ж продовжує термін зберігання в чотири рази.

Важливо обрати правильну полицю. Не варто класти яйця в дверцята, як робить багато хто. Адже там найбільші перепади температури.

Ідеально - 2-га чи 3-тя полиця холодильника, залежно від того, скільки у вас там полиць.

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