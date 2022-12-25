Прекратите делать это с яйцами, прежде чем положить их в холодильник

Мыть или не мыть?

Да, бесспорно, мыть яйца надо. Но не перед тем как положить их в холодильник. Не стоит приобретенный десяток перемывать и класть на хранение.

Ведь вместе с бактериями вы смоете защитную оболочку, которая покрывает яичную скорлупу.

И тогда новые бактерии могут легче проникнуть внутрь яйца.

Мойте яйца перед приготовлением. То есть помыли, и сразу разбивайте и на сковородку, в тесто или варить на оливье.

Где правильно хранить яйца?

Яйца можно хранить и без холодильника, но последний все же продлевает срок хранения в четыре раза.

Важно выбрать правильную полку. Не стоит класть яйца в дверцу, как делают многие. Ведь там самые большие перепады температуры.

Идеально - 2-я или 3-я полка холодильника, в зависимости от того, сколько у вас там полок.