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Прекратите делать это с яйцами, прежде чем положить их в холодильник

Как правильно хранить яйца (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Трудно представить холодильник или меню украинской семьи без куриных яиц в нем. Однако не все знают, как правильно и безопасно с ними обращаться, ведь это все-таки продукт, который может стать потенциально опасным.

О том, как можно и нельзя делать с яйцами, рассказала в Instagram эксперт по питанию Наталья Мазурик.

Мыть или не мыть?

Да, бесспорно, мыть яйца надо. Но не перед тем как положить их в холодильник. Не стоит приобретенный десяток перемывать и класть на хранение.

Ведь вместе с бактериями вы смоете защитную оболочку, которая покрывает яичную скорлупу.

И тогда новые бактерии могут легче проникнуть внутрь яйца.

Мойте яйца перед приготовлением. То есть помыли, и сразу разбивайте и на сковородку, в тесто или варить на оливье.

Где правильно хранить яйца?

Яйца можно хранить и без холодильника, но последний все же продлевает срок хранения в четыре раза.

Важно выбрать правильную полку. Не стоит класть яйца в дверцу, как делают многие. Ведь там самые большие перепады температуры.

Идеально - 2-я или 3-я полка холодильника, в зависимости от того, сколько у вас там полок.

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