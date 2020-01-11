Принц Уильям требует новый титул для Кейт Миддлтон

Принц Уильям требует титул принцессы для Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская за годы жизни в королевской семье заслужила уважение королевы Елизаветы и снискала любовь британской общественности. Принц Уильям считает, что его супруга заслужила самой высокой оценки за свой вклад в благополучие британской монархии. Поэтому герцог Кембриджский считает, что Кейт заслужила звание принцессы, как его мама Диана.

Согласно законодательству Великобритании, в королевском семействе титул принцессы обычно достается по праву рождения. Принцессами являются принцессы Анна, Евгения, Беатрис, а также четырехлетняя дочь Кейт и Уильяма – принцесса Шарлотта. Исключением из правила была леди Диана, которую сразу назвали народной принцессой.

Интересно, что Уильям, получив титул герцога Кембриджского, попросил называть его по-прежнему принц Уильям, сообщает издание Entertainment. В будущем старший внук королевы Елизаветы унаследует трон и станет королем. А его супруга Кейт Миддлтон, которая недавно отметила 38-летие, станет королевой. Многие эксперты считают, что эта пара будет достойно продолжать традиции британской монархии.

Напомним, что ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились милым семейным снимком к Рождеству.