Особняк за 15 млн долларов: на день рождения Кейт Миддлтон принц Уильям подготовил масштабный сюрприз

Принц Уильям и Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиню Кембриджскую ждет действительно масштабный подарок

Кейт Миддлтон 9 января отмечает день рождения! Герцогине Кембриджской исполнится 38 лет. Так что королевской семье Великобритании, несмотря на прошедшее Рождество, предстоит еще много праздников! Особенно “заморачиваться” придется принцу Уильяму. 37-летний герцог Кембриджский уже приготовил для своей возлюбленной поистину роскошный сюрприз. Безусловно, монарх не собирается экономить. И, как сообщили инсайдеры королевского двора, Уильям уже успел изрядно потратиться. Кейт Миддлтон на ее 38-летие ждет путешествие!

Итак, как сообщают инсайдеры, принц Уильям организовал для принцессы Кэтрин поездку на экзотический и очень живописный остров Мюстик. Это остров в составе архипелага Гренадины, расположенный в 11 км к юго-востоку от острова Бекия. Входит в состав Сент-Винсента и Гренадин. Как известно, герцогиня Кембриджская отличается своей любовью к активным видам спорта, а также путешествиям. Так что подарок принцессе наверняка понравится.

Своих родителей в поездке также будут сопровождать дети: принцесса Шарлотта, а также принцы Джордж и маленький Луи.

“Уильям хочет увести всю семью от всего подальше, не щадя денег. Для Кейт это будет большой сюрприз!” - сообщает источник.

Также известно, что стоимость виллы, где остановиться большая семья, составляет 15 млн долларов. Здесь семь спален, огромный бассейн, личный шеф-повар, панорамные окна, спортивный зал и теннисный корт.

Как известно, наличие теннисного корта - очень важно для герцогов Кембриджских, потому что старшие дети и сама Кейт Миддлтон активно играют в теннис на профессиональном уровне.

“Чтобы провести время наедине, Уильям заказал СПА-процедуры, уроки серфинга и дайвинга”, - добавил инсайдер.

Отдыхать Кейт и Уильям будут с детьми (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Однако прежде чем отправиться на лазурный берег острова Мюстик, королевская семья отметит Новый год на горнолыжном курорте в компании с родителями Кейт - Кэрол и Майкл Миддлтоны.

Кстати, три года назад Миддлтон и принц Уильям с сыном Джорджем и дочкой Шарлоттой катались на склонах французских Альп.

Известно, что монаршая семья пробудет на горнолыжном курорте вплоть до первых чисел января 2020 года. И если раньше малыша принца Луи приходилось оставлять дома в Англии. То в этом году годовалый малыш наконец проведет Новый год в кругу родителей и старших брата с сестрой.

Напомним, ранее королевский фотограф показал три лучших фото монаршей семьи за 2019 год.