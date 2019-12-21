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Кейт Миддлтон и принц Уильям находятся на грани разрыва: новые подробности

STYLERПерсоны    21.12.2019 - 16:05
Кейт Миддлтон и принц Уильям находятся на грани разрыва: новые подробности
Принц Уильям и Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцоги Кембриджские могут развестись

Кейт Миддлтон и принц Уильям выглядят довольно счастливой парой, хотя некоторые источники утверждают, что это лишь на первый взгляд. В отношениях герцогов давно царит неразбериха, передают очевидцы.

Вероятно, у Кейт Миддлтон и принца Уильяма наступил кризис в отношениях. Этим объясняется то, что во время встречи с волонтерами герцогиня оттолкнула своего супруга, когда тот попытался к ней прикоснуться.

Кейт Миддлтон и принц Уильям находятся на грани разрыва: новые подробностиКейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Также на днях стало известно, что герцоги Кембриджские прибыли на рождественскую вечеринку, устроенную королевой Елизаветой, в разных машинах: Кейт с принцессой Шарлоттой и принцем Луи, а Уильям - с принцем Джорджем.

И, несмотря на то, что домой семейство отправилось на одном авто, подобные ситуации показались поклонникам странными, они утверждают, что в королевской семье случился раздор.

Напомним, что Меган Маркл утаила от общественности важный момент своей жизни. Оказалось, что Маркл была замужем за своим бойфрендом, с которым встречалась 6 лет. Инсайдер рассказал, что стало причиной развода.

А также о том, что Кейт Миддлтон убрала ограничения для детей и по этой причине на Рождество она решила позволить любознательным детям показать свои творческие навыки.

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