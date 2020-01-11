Принц Вільям вимагає новий титул для Кейт Міддлтон

Принц Вільям вимагає титул принцеси для Кейт Міддлтон. Герцогиня Кембриджська за роки життя в королівській родині заслужила повагу королеви Єлизавети і здобула любов британської громадськості. Принц Вільям вважає, що його дружина заслуговує найвищої оцінки за свій внесок у благополуччя британської монархії. Тому герцог Кембриджський вважає, що Кейт заслужила звання принцеси, як його мама Діана.

Відповідно до законодавства Великобританії, у королівському сімействі титул принцеси зазвичай дістається по праву народження. Принцесами є принцеса Анна, Євгенія, Беатріс, а також чотирирічна дочка Кейт і Вільяма – принцеса Шарлотта. Винятком з цього правила була леді Діана, яку відразу назвали народною принцесою.

Цікаво, що Вільям, отримавши титул герцога Кембриджського, попросив називати його, як і раніше, принц Вільям, повідомляє видання Entertainment. В майбутньому старший онук королеви Єлизавети успадкує трон і стане королем. А його дружина Кейт Міддлтон, яка нещодавно відсвяткувала 38-річчя, стане королевою. Багато експертів вважають, що ця пара буде гідно продовжувати традиції британської монархії.

Нагадаємо, що раніше Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися милим сімейним знімком до Різдва.