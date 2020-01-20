Принц Гарри впервые высказался об отречении: мы не уходим

Меган Маркл и принц Гарри отказались от обязанностей членов королевской семьи. Внук Елизаветы II сделал официальное заявление на вечере благотворительной организации Sentebale, где объяснил свое решение. Видео с выступлением Гарри появилось на Instagram-странице герцогов Сассекских.

Стоит отметить, что по решению Букингемского дворца, принц Гарри и Меган Маркл лишатся своих титулов уже весной 2020 года. Они также будут свободны от исполнения официальных обязанностей. Кроме того супруги намерены вернуть в королевский бюджет средства, потраченные на ремонт их резиденции.

Принц назвал Великобританию своим домом, местом которое он любит всем сердцем и то, что происходит в последнее время очень печалит его. Но другого выбора, по словам Гарри, у него и Меган не было.

"Когда мы с Меган поженились, мы были в восторге, полны надежды и хотели служить. По этим причинам мне очень грустно, что дошло до этого", - сказал герцог Сассекский.

Кроме того, Гарри уточнил, что такое решение не было спонтанным - ему предшествовали многие месяцы переговоров. Внук Елизаветы II также заявил, что они с Меган "не уходят".

Я хочу объяснить, что мы не уходим, мы совершенно точно не покидаем вас. Мы хотели служить Королеве, Содружеству и также исполнять обязанности в отношении моих военных ассоциаций, но без государственного финансирования. К сожалению, это было невозможно", - уточнил Гарри.

Также принц поблагодарил бабушку и все королевское семейство за ту поддержку, которую они оказали ему и Меган в данной ситуации.

Принц Гарри объяснил решение отказаться от обязанностей (видео: instagram.com/sussexroyal)