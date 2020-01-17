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Принц Гарри и Меган Маркл не собираются возвращаться: замечен тревожный знак

STYLERЖизнь    17.01.2020 - 14:43
Принц Гарри и Меган Маркл не собираются возвращаться: замечен тревожный знак
Принц Гарри и Меган Маркл уволили весь персонал их дома (фото: facebook com TheBritishMonarchy)

Герцог и Герцогиня Сассекские вовсю готовятся к переезду в Канаду

Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к своему переезду в Канаду и заканчивают дела в Великобритании. Так одним из решений супругов было уволить весь персонал, который обслуживал их шикарный особняк в Виндзоре. Герцог и герцогиня Сассекские расчитались с экономкой и уборщицей и объявили им, что в их услугах больше не нуждаются. Точно так же поступили и с приходящим персоналом.

Как пишет таблоид Daily Mail, работники сильно не расстроились, так как получили неплохие места в одном из королевских дворцов. В Букингемском дворце узнав об этом встревожились, так как посчитали, что это очень тревожный знак и Меган Маркл с принцом Гарри совсем не собираются возвращаться в Великобританию, хотя ранее они уверяли, что не просто поменяют место жительства, а будут жить якобы на два дома.

Принц Гарри и Меган Маркл не собираются возвращаться: замечен тревожный знакФрогмор Хаус в Виндзоре (фото: wikipedia.org)

Кстати, старинный особняк 1684 года Фрогмор-хаус был построен в XVI веке — и с 1792 года является одной из королевских резиденций. Жилище Гарри и Меган Маркл располагается рядом с Виндзорским замком, где состоялась их свадьба.

Резиденция славится своим парком, в котором, кроме сада и пышного неоренессансного мавзолея герцогини Кентской расположена усыпальница самой Виктории и ее мужа Альберта. К тому же во Фрогморе состоялся свадебный прием и предсвадебная фотосессия герцогов.

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