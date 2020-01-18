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Принца Гарри и Меган Маркл лишат титулов и солидной суммы денег

STYLERЖизнь    18.01.2020 - 22:46
Принца Гарри и Меган Маркл лишат титулов и солидной суммы денег
Принца Гарри и Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Принц Гарри и Меган Маркл больше не смогут пользоваться своими титулами

Меган Маркл и принц Гарри недавно потрясли весь мир своим заявлением об отказе получать финансирование за счет британского государства, а также тем, что сложили свои полномочия. Теперь они лишатся своих титулов и вернут казне 2,5 млн фунтов стерлингов, которые были потрачены на ремонт Фрогмор-коттеджа.

С начала весны этого года герцог и герцогиня Сассексские прекратят выполнять королевские обязанности. Это означает, что их больше не будут именовать, как Его и Ее Королевское Высочество.

В Букингемском дворце сообщили, что королева Елизавета II пришла к этому решению после месяцев обсуждений. Королева отметила, что принц Гарри, Меган Маркл и их сын Арчи останутся любимыми членами семьи.

Елизавета II также подчеркнула, что Меган Маркл очень быстро стала полноправным членом королевской семьи. Она также поблагодарила Гарри и Меган за работу.

"Я осознаю проблемы, с которыми они столкнулись в течение последних двух лет, и поддерживаю их стремление к более независимой жизни. Я хочу поблагодарить их за всю самоотверженную работу по всей стране и за ее пределами, и я особенно горжусь тем, как Меган так быстро стала одним из членов семьи. Вся моя семья надеется, что сегодняшнее соглашение позволит им начать строить счастливую и мирную новую жизнь", - заявила королева.

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