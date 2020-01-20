Принц Гаррі вперше висловився про зречення: ми не йдемо

Меган Маркл і принц Гаррі відмовилися від обов'язків членів королівської сім'ї. Онук Єлизавети II зробив офіційну заяву на вечорі благодійної організації Sentebale, де пояснив своє рішення. Відео з виступом Гаррі з'явилося на Instagram-сторінці герцогів Сассекських.

Варто відзначити, що за рішенням Букінгемського палацу, принц Гаррі і Меган Маркл залишаться без своїх титулів вже навесні 2020 року. Вони також будуть звільнені від виконання офіційних обов'язків. Крім того подружжя має намір повернути в королівський бюджет кошти, витрачені на ремонт їхньої резиденції.

Принц назвав Великобританію своїм домом, місцем, яке він любить всім серцем і те, що відбувається останнім часом дуже засмучує його. Але іншого вибору, за словами Гаррі, у нього і Меган не було.

"Коли ми з Меган одружилися, ми були в захваті, сповнені надії і хотіли служити. З цих причин мені дуже сумно, що дійшло до цього", - сказав герцог Сассекський.

Крім того, Гаррі уточнив, що таке рішення не було спонтанним - йому передували багато місяців переговорів. Онук Єлизавети II також заявив, що вони з Меган "не йдуть".

Я хочу пояснити, що ми не йдемо, ми абсолютно точно не залишаємо вас. Ми хотіли служити Королеві, Співдружності і також виконувати обов'язки щодо моїх військових асоціацій, але без державного фінансування. На жаль, це було неможливо", - уточнив Гаррі.

Також принц подякував бабусі і всьому королівському сімейству за ту підтримку, яку вони надали йому і Меган в даній ситуації.

Принц Гаррі пояснив рішення відмовитися від обов'язків (відео: instagram.com/sussexroyal)