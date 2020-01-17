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Меган Маркл предложили работу в фильмах для взрослых: идеально подходит

STYLERПерсоны    17.01.2020 - 17:03
Меган Маркл предложили работу в фильмах для взрослых: идеально подходит
Меган Маркл (фото: stylecaster.com)

Меган Маркл предложили сделать мир лучше с помощью "клубнички"

Меган Маркл предложили работу владельцы сайта, который создает фильмы для взрослых. Владельцы ресурса сделали официальное обращение, назвав герцогиню идеальной сотрудницей, которая сможет найти "креативные решения". Об этом пишет западное издание Metro.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри 8 января объявили о своем решении отказаться от звания членов королевской семьи, при этом сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекской. А 13 января Елизавета II созвала совет, на котором объявила, что внук и невестка получат переходной период, в течение которого смогут жить на две страны - в Великобритании и Канаде.

На YouP*rn ожидают от Меган, что она займется осуществлением надзора над "благотворительными усилиями" ресурса с контентом для взрослых и станет идеальным "директором по специальным инициативам" интернет-площадки.

По мнению "работодателей", герцогиня сможет найти "креативные решения" и бороться с "устаревшим образом мышления". При этом, владельцы ресурса объяснили такое предложение тем, что Меган уже показала, что может делать мир лучше.

"Вы оказались тем, кто предлагает творческие решения и интересные способы сделать мир лучше, поэтому вы идеально подходите для этой должности", - сказано в предложении работы для герцогини.

Пока неизвестно, какую зарплату предложили Меган работодатели, но они с нетерпением ждут от нее ответа.

Ранее стало известно, что Меган Маркл подписала контракт с киностудией Disney, она планирует озвучить персонажа одного из мультфильмов. А полученный гонорар герцогиня пожертвует в благотворительную организацию, которая защищает животных от браконьерства, "Слоны без границ".

Кроме того, 38-летняя герцогиня ведет переговоры с гигантом модной индустрии - французским модным домом Givenchy.

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