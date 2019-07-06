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Ну и словечки! Меган Маркл и Кейт Миддлтон пренебрегают правилами этикета

STYLERПерсоны    06.07.2019 - 10:21
Ну и словечки! Меган Маркл и Кейт Миддлтон пренебрегают правилами этикета
Кейт Миддлтон и Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогини не всегда придерживаются правил лексики

Меган Маркл и Кейт Миддлтон должны придерживаться определенных правил лексики, однако это далеко не всегда выходит у герцогинь. О лингвистических особенностях королевской семьи рассказала социальный антрополог и автор книги "The Hidden Rules of English Behaviour" Кейт Фокс.

Проанализировав, писательница отметила, что монархи не используют определенные слова, которые для общества кажутся абсолютно приемлимыми.

Так, принося извинения, монархам нельзя говорить "пардон"  вместо этого нужно сказать "sorry". Также членам королевской семьи следует избегать прилагательное "шикарный" - в данном случае лучше сказать "умный" (smart).

Однако данные правила считаются достаточно строгими, потому их не всегда удается придерживаться герцогам и герцогиням. Иногда слово "шикарный" они могут использовать между собой в шутку.

Ну и словечки! Меган Маркл и Кейт Миддлтон пренебрегают правилами этикетаФото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Вместо слова "туалет" нужно говорить исключительно "уборная" (lavatory или loo). Данный запрет введен по исторической причине: слово пришло в Великобританию из Франции.

Комнату для отдыха принято называть sitting room, а не lounge. В "черный список" также вошли mum и dad. Например, принц Джордж называет родителей mummy и pops.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри решили рискнуть сыном.

Мы писали, что не так давно Меган Маркл решила сменить обручальное кольцо, которое ей подарил принц Гарри во время помолвки два года назад. 

А также о том, что принц Гарри домогался к звезде сериала "Друзья" Дженнифер Энистон.

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