Принц Гарри стал жертвой пранкеров: рассказал всю правду о Меган

Принц Гарри стал жертвой пранкеров, рассказав им об отношениях с Меган Маркл и о разрыве с королевской семьей. Гарри позвонили российские пранкеры "Вован" и "Лексус", выдав себя за шведскую экоактивистку Грету Тунберг и ее отца.

В сети появилось аудио двух разговоров - первый записали до разрыва с королевской семьей (до Нового года), а второй - 22 января, когда Гарри и Меган уже объявили о решении стать светскими личностями. Причем оба раза Гарри вел беседу со своего особняка в Ванкувере, что свидетельствует о том, что герцоги переехали в Канаду еще до официального объявления.

Внук Елизаветы II обсудил с пранкерами много всего интересного. Он признался, что ни он ни Меган почти не общаются с остальными членами королевской семьи. Кроме того, он рассказал, что титулов их никто не лишал, просто попросили их не использовать для зарабатывания денег.

"Но пресса умудрилась так все подать, чтобы казалось, будто нас их лишили", - заявил Гарри.

Гарри заявил, что отказ от дворцовой жизни дался ему нелегко, но решение уйти вместе с Меган из королевской семьи считает правильным. При этом одной из причин стало желание защитить Арчи от судьбы публичного лица.

Герцог Сассекский также рассказал, что всю жизнь он и его семья боялись бульварных СМИ, но Меган помогла ему избавится от страха таблоидов, которые то и дело пытаются очернить его и супругу.

Гарри добавил, что стать супругой принца - не так уж и здорово, тут есть много "слоев", а нормальная жизнь - гораздо лучше королевской.

Принц Гарри стал жертвой пранкеров (видео: YouTube/ЕА)

Ранее мы писали, что принц Гарри и Меган Маркл выполнили свою последнюю официальную обязанность, приняв участие в праздничной службе в Вестминстерском аббатстве.