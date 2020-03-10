Меган Маркл и принц Гарри выполнили последнюю обязанность: Меган блистала

Меган Маркл и принц Гарри (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Меган Маркл и принц Гарри в последний раз вышли в свет в качестве членов Британской королевской семьи

Меган Маркл и принц Гарри выполнили свою последнюю официальную обязанность в качестве членов Британской королевской семьи. Герцог и герцогиня Сассекские посетили в понедельник, 9 марта, праздничную службу в Вестминстерском аббатстве. Как это было - в материале Styler.

Последнее публичное мероприятие, которое посетили супруги, было посвящено дню Содружества наций. Меган и Гарри появились вместе с королевой Елизаветой II, принцем Чарльзом, его супругой Камиллой, а также принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

В службе принял участие также примьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей спутницей Керри Симондс, а также многими другими гостями.

Сложно было не заметить, что Меган выглядела просто великолепно. Похудевшая герцогиня раздавала всем приветственные улыбки, общалась с гостями - как взрослыми, так и детьми.

Меган Маркл и принц Гарри посетили последнее официальное мероприятие (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy/)

Меган для своего последнего выхода выбрала платье-миди изумрудного оттенка, выгодно подчеркнувшее ее фигуру. А свой образ герцогиня дополнила накидкой от Emilia Wickstead и шляпкой с сетчатым бантом в тон к платью. В руках герцогиня держала темно-зеленую сумочку с фурнитурой золотистого цвета. На ногах - излюбленный Меган лодочки на шпильке нюдового цвета.

Принц Гарри пришел на службу в светло-голубом костюме, подкладка которого была в тон платью его супруги.

Меган Маркл общается с боксером Энтони Джошуа (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy/)

Меган Маркл и принц Гарри совершили последний официальный выход (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy/)

Напомним, что в начале 2020 года Меган и Гарри объявили о своем "разрыве" с семьей и переехали жить в Канаду. Уже с апреля Меган и Гарри станут светскими лицами, освобожденными от статусов и обязанностей членов Британской королевской семьи.

Ранее мы писали, что Меган Маркл поразила своих поклонников откровенными признаниями.