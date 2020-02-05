Принц Гарри из-за тоски по дому и друзьям не выпускает из рук телефон

Принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Гарри стал больше времени проводить в чатах WhatsApp

Буквально пару недель прошло с того момента, как принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду “в поисках новой жизни”. Напомним, что после официально отречения от королевских обязанностей (8 января) Меган Маркл буквально сразу же улетела в Канаду, забрав с собой принца Арчи. В от принцу Гарри пришлось остаться, чтобы урегулировать все вопросы. Несмотря на массу забот, накрывшие Меган и Гарри с головой, герцог Сассекских уже успел поддаться ностальгии. А также очень сильно соскучиться по своим друзьям, многие из которых живут в Великобритании. К счастью, мессенджеры не дают принцу окончательно впасть в депрессию.

Так, изданию The Sun стало известно, что принц Гарри после переезда в Канаду стал более часто общаться с друзьями. Правда, виртуально. Источник издания сообщает, что у Гарри и его друзей есть общий чат в сети WhatsApp, который существует уже не один год. Именно разрыв с семьей и родным домом подтолкнул младшего брата принца Уильяма проводить в популярном мессенджере еще больше времени.

“Гарри отправляет друзьям фотографии и забавные видео. Принц считает, что переезд в Канаду — не повод прекращать общение с теми, с кем был дружен всю жизнь”, — цитирует слова инсайдера The Sun.

Принц Гарри и Меган Маркл сейчас явно нуждаются в поддержке друг друга (фото: instagram.com/sussexroyal)

Такое поведение принца лишний раз доказывает, что он действительно очень тоскует по дому и близким, мысленно все еще оставаясь в Великобритании. Конечно, неизвестно, как к такому положению вещей относится Меган Маркл. Быть может, ее это также огорчает. Все же ранее британские таблоиды неоднократно подчеркивали, что именно Меган была инициатором отречения. А принц Гарри не посмел перечить своей супруге.

Кроме того, ранее британская экоактивистка Джейн Гудолл и хорошая знакомая Гарри отмечала, что принц всегда хотел, чтобы его дети росли подальше от “королевской пышности и сдержанности”. Именно поэтому он так быстро поддержал решение жены.

Напомним, ранее близкий друг принца Гарри Начо Фигерас рассказал в интервью АВС, что принц Гарии “очень страдает от того, что люди его осуждают”. Герцог Сассекский явно был не готов к такому резонансу. Поэтому на ближайшее время его первоочередная миссия - оградить Меган и Арчи от волны негатива.