Эти приложения "убивают" ваш смартфон: лучше удалите их!

Пользователи смартфонов часто не задумываются, что некоторые приложения губительно влияют на гаджеты, попросту "убивая" заряд аккумулятора. Недавно эксперты составили список самых губительных из них.
Об этом пишет gsminfo.
Такое исследование провела компания-разработчик облачного хранилища pCloud, опубликовав список из десяти приложений для мобильных телефонов.
При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как энергоэффективность, наличие темной "темы", необходимые разрешения и занимаемое в памяти место.
Помимо них в рейтинг вошли также приложения Snapchat, WhatsApp, Zoom, YouTube, Booking.com, Amazon и другие.
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