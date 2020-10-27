Названы главные признаки прослушки смартфона

Специалисты рассказали, как понять, что с вашим телефоном происходит неладное
Эксперт рассказал, как определить, что ваш смартфон могут прослушивать. Какие признаки и сбои в работе телефона должны вас насторожить - читайте в материале Styler.
Так, по словам специалиста в сфере IT, Павла Мясоедова, существует несколько тревожных сигналов, которые могут свидетельствовать, что за вашей жизнью следят, пишет gazeta.
Признаками прослушки могут быть:
Предотвратить слежку за вами со стороны мошенников поможет смена самого гаджета, установка новой сим-карты, изменение паролей, электронной почты (которая подвязана под ваше устройство).
Если же вы обнаружили в телефоне программы, которые точно не устанавливали, удалите их немедленно.
Мясоедов говорит, если ваш телефон "слушают" родственники, то они смогут снова получить доступ и установить шпионское ПО.
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