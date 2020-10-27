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Названы главные признаки прослушки смартфона

Вторник 27 октября 2020 08:10
Названы главные признаки прослушки смартфона
Как узнать, что телефон прослушивают (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Специалисты рассказали, как понять, что с вашим телефоном происходит неладное

Эксперт рассказал, как определить, что ваш смартфон могут прослушивать. Какие признаки и сбои в работе телефона должны вас насторожить - читайте в материале Styler.

Так, по словам специалиста в сфере IT, Павла Мясоедова, существует несколько тревожных сигналов, которые могут свидетельствовать, что за вашей жизнью следят, пишет gazeta.

Признаками прослушки могут быть:

  • быстрая разрядка аккумулятора,
  • перегрев гаджета,
  • самопроизвольное включение и выключение телефона.

Предотвратить слежку за вами со стороны мошенников поможет смена самого гаджета, установка новой сим-карты, изменение паролей, электронной почты (которая подвязана под ваше устройство).

Если же вы обнаружили в телефоне программы, которые точно не устанавливали, удалите их немедленно.

Мясоедов говорит, если ваш телефон "слушают" родственники, то они смогут снова получить доступ и установить шпионское ПО.

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