ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Как избежать перегрева смартфона в жару: забудьте про чехлы и карманы

Суббота 08 августа 2020 12:05
Как избежать перегрева смартфона в жару: забудьте про чехлы и карманы
Как избежать перегрева смартфона в жару (фото: pixabay.com)

Не стоит пользоваться ресурсоемкими приложениями

Если температура мобильного телефона повышается, стоит обратить внимание на батарею, процессор или экран, поскольку каждый из этих компонентов может генерировать тепло.

Слишком высокая температура может ощутимо сократить срок службы батареи вашего гаджета. Поэтому лучше сразу обратить внимание на незначительные детали, чтобы потом это не переросло в еще большую проблему, информирует издание The Sun.

"Использование устройств iOS в очень жарких условиях может навсегда сократить время автономной работы или привести к изменению в работе устройства", - сообщила служба поддержки Apple.

В дни с высокой температурой гаджет может легко превысить нормальную рабочую температуру, поскольку активного охлаждения у смартфонов нет. Также стоит понимать, что сам корпус является большим радиатором, рассеивающим тепло, поэтому оставлять смартфон на солнце не рекомендуется.

Низкие температуры не менее опасны, поскольку могут привести к сокращению срока службы батареи. И потому охлаждать смартфон в морозильной камере эксперты не рекомендуют.

Если на улице жарко - лучше не оставляйте iPhone в машине либо под прямыми солнечными лучами в течение долгого времени. Не используйте ресурсоемкие приложения в жару: GPS-навигацию или требовательные видеоигры. Также забудьте летом про плотные чехлы или тесные карманы.

Напомним, что хакеры нашли "слабое место" в устройствах быстрой зарядки гаджетов и атаковали владельцев смартфонов.

Мы писали, что что Twitter могут оштрафовать из-за взлома аккаунтов знаменитостей.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины телефон
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь