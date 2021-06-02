RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ці програми "вбивають" ваш смартфон: краще видаліть їх!

Автор: Світлана Мащенко

Користувачі смартфонів часто не замислюються, що деякі додатки згубно впливають на гаджети, просто "вбиваючи" заряд акумулятора. Нещодавно експерти склали список найбільш згубних з них.

Про це пише gsminfo.

Таке дослідження провела компанія-розробник хмарного сховища pCloud, опублікувавши список з десяти додатків для мобільних телефонів.

При складанні рейтингу враховувалися такі критерії, як енергоефективність, наявність темної "теми", необхідні дозволи і займане в пам'яті місце.

Перша десятка" вбивають " Смартфони додатків:

  • Fitbit
  • Verizon
  • Uber
  • Skype
  • Facebook
  • Airbnb
  • Bigo Live
  • Instagram
  • Tinder
  • Bumble

Крім них в рейтинг увійшли також додатки Snapchat, WhatsApp, Zoom, YouTube, Booking.com, Amazon та інші.

Раніше ми писали, що названі головні ознаки прослушки смартфонів. Фахівці розповіли, як зрозуміти, що з телефоном відбувається недобре.

Крім того ми розповідали, як уникнути перегріву вашого телефону, коли на вулиці дуже жарко.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України смартфон