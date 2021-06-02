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Эти приложения "убивают" ваш смартфон: лучше удалите их!

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Среда 02 июня 2021 19:00
Эти приложения "убивают" ваш смартфон: лучше удалите их! Фото: Названы приложения, "убивающие" смартфоны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Пользователи смартфонов часто не задумываются, что некоторые приложения губительно влияют на гаджеты, попросту "убивая" заряд аккумулятора. Недавно эксперты составили список самых губительных из них.

Об этом пишет gsminfo.

Такое исследование провела компания-разработчик облачного хранилища pCloud, опубликовав список из десяти приложений для мобильных телефонов.

При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как энергоэффективность, наличие темной "темы", необходимые разрешения и занимаемое в памяти место.

Первая десятка "убивающих" смартфоны приложений:

  • Fitbit
  • Verizon
  • Uber
  • Skype
  • Facebook
  • Airbnb
  • Bigo Live
  • Instagram
  • Tinder
  • Bumble

Помимо них в рейтинг вошли также приложения Snapchat, WhatsApp, Zoom, YouTube, Booking.com, Amazon и другие.

Ранее мы писали, что названы главные признаки прослушки смартфонов. Специалисты рассказали, как понять, что с телефоном происходит неладное.

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