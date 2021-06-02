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Ці програми "вбивають" ваш смартфон: краще видаліть їх!

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Середа 02 червня 2021 19:00
Ці програми "вбивають" ваш смартфон: краще видаліть їх! Фото: названі додатки," вбивають " Смартфони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Користувачі смартфонів часто не замислюються, що деякі додатки згубно впливають на гаджети, просто "вбиваючи" заряд акумулятора. Нещодавно експерти склали список найбільш згубних з них.

Про це пише gsminfo.

Таке дослідження провела компанія-розробник хмарного сховища pCloud, опублікувавши список з десяти додатків для мобільних телефонів.

При складанні рейтингу враховувалися такі критерії, як енергоефективність, наявність темної "теми", необхідні дозволи і займане в пам'яті місце.

Перша десятка" вбивають " Смартфони додатків:

  • Fitbit
  • Verizon
  • Uber
  • Skype
  • Facebook
  • Airbnb
  • Bigo Live
  • Instagram
  • Tinder
  • Bumble

Крім них в рейтинг увійшли також додатки Snapchat, WhatsApp, Zoom, YouTube, Booking.com, Amazon та інші.

Раніше ми писали, що названі головні ознаки прослушки смартфонів. Фахівці розповіли, як зрозуміти, що з телефоном відбувається недобре.

Крім того ми розповідали, як уникнути перегріву вашого телефону, коли на вулиці дуже жарко.

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