Ці програми "вбивають" ваш смартфон: краще видаліть їх!

Користувачі смартфонів часто не замислюються, що деякі додатки згубно впливають на гаджети, просто "вбиваючи" заряд акумулятора. Нещодавно експерти склали список найбільш згубних з них.

Про це пише gsminfo .

Крім них в рейтинг увійшли також додатки Snapchat, WhatsApp, Zoom, YouTube, Booking.com, Amazon та інші.

При складанні рейтингу враховувалися такі критерії, як енергоефективність, наявність темної "теми", необхідні дозволи і займане в пам'яті місце.

Таке дослідження провела компанія-розробник хмарного сховища pCloud, опублікувавши список з десяти додатків для мобільних телефонів.

Раніше ми писали, що названі головні ознаки прослушки смартфонів. Фахівці розповіли, як зрозуміти, що з телефоном відбувається недобре.

Крім того ми розповідали, як уникнути перегріву вашого телефону, коли на вулиці дуже жарко.