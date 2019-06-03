Приквел "Игры престолов": стало известно название, дата выхода и история

Серию приквелов HBO "Игра престолов" должны начать снимать в июне, рабочее название предыстории - "Кровавая луна" (Bloodmoon), но также рассказывается о возможном варианте "Длинная ночь" (The Long Night), поскольку действия будут происходить приблизительно за 8 тысяч лет до Войны Пяти Королей.

В шоу "Длинная ночь" зритель увидит как уже известных актеров, так и новые лица, но будет и "звездный" состав, включающий Наоми Уоттс, Миранду Ричардсон, Джона Симма и Джейми Кэмпбелл Бауэр. В главной роли также участвуют Джош Уайтхаус, Джорджия Хенли, Алекс Шарп и Наоми Экки.

Автор "Песни льда и пламени" Джордж Р. Р. Мартин придумал сюжет для приквела, а Джейн Голдман выступит в роли шоураннера.

Отметим, что рабочее название "Кровавая луна" тематически подходит для мира "Игры престолов", в котором кровь сыграла ключевую роль, но фанаты не должны пытаться экстраполировать слишком много подсказок из этой фразы.

Белые ходоки (фото: скриншот / thesun.co.uk)

Добавим также, что не стоит ожидать появления в проекте каких-либо персонажей "Игры престолов" в своих же ролях (за исключением, возможно, Ночного короля). Шоу будет предшествовать возникновению Железного Трона и правлению Таргариенов на тысячи лет, и зрители могут увидеть совершенно иной ландшафт Вестероса и Эссоса.

Согласно официальному синопсису, в шоу "будет рассказано о происхождении мира от золотого века героев до его самого темного часа", особенно "Длинной ночи", когда Белые ходоки двинулись на юг, распространяя ужас и тьму.

Белые ходоки (фото: скриншот / screenrant.com)

Он также обещает раскрыть "истинное происхождение Белых ходоков, тайны Востока и Звезд Легенды".

Ожидаемое время выхода приквела - 2021 год.

Дети (фото: скриншот / meaww.com)

Как сообщалось ранее,финальный сезон "Игры престолов" настолько не понравились фанатам, что они даже создали специальную петицию о том, чтобы переснять концовку киносаги.

Также мы писали о том, что Кит Харингтон из "Игры престолов" лечится от алкоголизма в элитном оздоровительном центре. 32-летний британский актер после финала киносаги был сильно истощен, мысли об окончании этой многолетней работы вызвали стресс и вогнали в депрессию. Недавно журналисты смогли поймать Кита в объектив камеры.

Напомним, что автор "Песни льда и пламени" Джордж Мартин недавно в своем блоге сообщил, что у телепроекта могут появиться аж три спин-оффа. Но после этого создатели "Игры престолов" и HBO заявили, что не планируют снимать отдельный сериал про одну из главных героинь саги Арью Старк.