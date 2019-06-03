Пріквел "Гри престолів": стала відома назва, дата виходу та історія

Серію пріквелів HBO "Гра престолів" мають почати знімати у червні, робоча назва передісторії - "Кривавий місяць" (Bloodmoon), але також розповідається про імовірний варіант "Довга ніч" (The Long Night), оскільки дії відбуватимуться приблизно за 8 тисяч років до Війни П'яти Королів.

У шоу "Довга ніч" глядач побачить як вже відомих акторів, так і нові обличчя, але буде і "зоряний" склад, який включає Наомі Уоттс, Міранду Річардсон, Джона Сімма та Джеймі Кемпбелл Бауер. У головній ролі також беруть участь Джош Уайтхаус, Джорджія Хенлі, Алекс Шарп та Наомі Экки.

Автор "Пісні льоду і полум'я" Джордж Р. Р. Мартін придумав сюжет для пріквела, а Джейн Голдман виступить у ролі шоураннера.

Зазначимо, що робоча назва "Кривавий місяць" тематично підходить для світу "Гри престолів", в якому кров зіграла ключову роль, але фанати не повинні намагатися екстраполювати занадто багато підказок із цієї фрази.

Білі ходоки (фото: скріншот / thesun.co.uk)

Додамо також, що не варто очікувати появи в проекті якихось персонажів "Гри престолів" у своїх ролях (за винятком, можливо, Нічного короля). Шоу буде передувати виникненню Залізного Трону і правлінню Таргарієнів на тисячі років, і глядачі можуть побачити зовсім інший ландшафт Вестероса та Ессоса.

Згідно офіційного синопсису, у шоу "буде розказано про походження світу від золотого століття героїв до його найтемнішої години", особливо "Довгої ночі", коли Білі ходоки рушили на південь, поширюючи жах і морок.

Білі ходоки (фото: скріншот / screenrant.com)

Він також обіцяє розкрити "справжнє походження Білих ходоків, таємниці Сходу і Зірок Легенди".

Очікуваний час виходу пріквела - 2021 рік.

Діти (фото: скріншот / meaww.com)

Як повідомлялося раніше, фінальний сезон "Гри престолів" настільки не сподобався фанатам, що вони навіть створили спеціальну петицію про те, щоб перезняти кінцівку кіносаги.

Також ми писали про те, що Кіт Харінгтон з "Гри престолів" лікується від алкоголізму в елітному оздоровчому центрі. 32-річний британський актор після фіналу кіносаги був сильно виснажений, думки про закінчення цієї багаторічної роботи викликали стрес увігнали в депресію. Нещодавно журналісти змогли зловити Кіта у об'єктив камери.

Нагадаємо, що автор "Пісні льоду і полум'я" Джордж Мартін нещодавно у своєму блозі повідомив, що у телепроекту можуть з'явитися аж три спін-оффи. Але після цього творці "Гри престолів" та HBO заявили, що не планують знімати окремий серіал про одну з головних героїнь саги Арью Старк.