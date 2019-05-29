Не пережил финал "Игры престолов": Кит Харингтон лечится от алкоголизма

Кит Харингтон лечится от алкогольной зависимости (фото: коллаж РБК-Украина)

Актер не выдержал сильного напряжения и взялся за бутылку

Кит Харингтон страдает от алкогольной зависимости. После окончания культового сериала "Игра престолов" актер, который сыграл Джона Сноу, не смог справиться со стрессом и начал сильно пить. Об этом сообщает издание Page Six.

Измученный 32-летний Харингтон почти месяц находится в элитном оздоровительном центре Коннектикута Privé-Swiss.

Британский актер проходит психологические тренинги, практикует осознанную медитацию и когнитивно-поведенческую терапию для борьбы со стрессом и с негативными эмоциями. Стоит отметить, что месяц пребывания в клинике обходится в 120 тысяч долларов.

Кит Харингтон (фото: instagram.com/kitharingtonn)

По словам инсайдеров, жена актера Роуз Лесли, с которой он познакомился на съемках "Игры престолов", очень его поддерживает. Друг Харингтона сказал, что финал знаменитого сериала очень сильно зацепил актера.

Он понял, что сериал закончился, и это было то, над чем они так усердно работали в течение стольких лет. Харингтон задумался, что будет дальше и эти мысли серьезно зацепили его и вызвали стресс.

Кит Харингтон (фото: instagram.com/kitharingtonn)

Друг Харингтона подтвердил, что актер находится в клинике в основном из-за стресса и истощения, а также из-за алкоголя.

В свою очередь представитель актера заявил, что Харингтон решил использовать этот перерыв в своем графике, как возможность провести некоторое время в оздоровительном уединении для работы над личными проблемами.

Напомним, что исполнительницы главных ролей в "Игре престолов" рассказали, как хотели погибнуть.

Ранее сообщалось о том, что между звездами "Игры престолов" возник конфликт.