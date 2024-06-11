Прикордонник зустрівся з вірним псом після 2 років полону: емоційне відео

Відомо, що у 2022 році, коли війна охопила Україну, наш військовий вийшов з оточеного заводу Ілліча в Маріуполі, тримаючи Рема на руках.

Після Маріуполя Андрій і Рем пройшли через пекло Сартани та Оленівки, ділячи на двох 330-грамовий обід. Потім їхні шляхи розійшлися: на пса чекав довгий шлях додому, а на воїна - невідомість.

І ось нарешті, через два роки, чоловік зустрівся зі своїм вірним другом та помічником!

Відео, яке зафіксувало цю зворушливу зустріч, вже розлетілося мережею.

Українці не стримують емоцій, коментуючи ці зворушливі кадри:

Немає відданості меж!

Відданість без меж

Тепер друзі разом!

Дай боже, щоб більше не розлучалися

Сльози навертаються на очі…

Зворушливий приклад вірності та любові.

Яка зворушлива історія! Так рада, що вони знову разом!

Це відео змушує вкотре повірити в силу любові і дружби

Зазначимо, що собаки відомі своєю вірністю та відданістю господарям. Вони можуть формувати міцні емоційні зв'язки з людьми і протягом тривалого часу пам'ятати про них.