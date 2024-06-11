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Прикордонник зустрівся з вірним псом після 2 років полону: емоційне відео

Андрій зустрівся зі своїм чотирилапим другом (колаж: РБК-Україна)
Автор: Марина Кравченко

Український прикордонник Андрій, який два роки був у російському полоні, нарешті зустрівся зі своїм чотирилапим помічником Ремом. І їхня емоційна зустріч розчулила мережу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на публікацію Державної прикордонної служби в Faceook.

Відомо, що у 2022 році, коли війна охопила Україну, наш військовий вийшов з оточеного заводу Ілліча в Маріуполі, тримаючи Рема на руках.

Після Маріуполя Андрій і Рем пройшли через пекло Сартани та Оленівки, ділячи на двох 330-грамовий обід. Потім їхні шляхи розійшлися: на пса чекав довгий шлях додому, а на воїна - невідомість.

І ось нарешті, через два роки, чоловік зустрівся зі своїм вірним другом та помічником!

Відео, яке зафіксувало цю зворушливу зустріч, вже розлетілося мережею.

Українці не стримують емоцій, коментуючи ці зворушливі кадри:

  • Немає відданості меж!
  • Відданість без меж
  • Тепер друзі разом!
  • Дай боже, щоб більше не розлучалися
  • Сльози навертаються на очі…
  • Зворушливий приклад вірності та любові.
  • Яка зворушлива історія! Так рада, що вони знову разом!
  • Це відео змушує вкотре повірити в силу любові і дружби

 

Зазначимо, що собаки відомі своєю вірністю та відданістю господарям. Вони можуть формувати міцні емоційні зв'язки з людьми і протягом тривалого часу пам'ятати про них.

Дивіться також зворушливе відео, як у Черкасах на святі останнього дзвоника випускник 11 класу освідчився своїй дівчині.

Раніше слідча з Маріуполя Мар'яна Чечелюк, яку окупанти близько двох років утримували в полоні, показала фото з наслідками тортур та звернулася до росіян з "побажанням".

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