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Пограничник встретился с верным псом после 2 лет плена: эмоциональное видео

Андрей встретился со своим четырехлапым другом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Марина Кравченко

Украинский пограничник Андрей, два года бывший в российском плену, наконец-то встретился со своим четырехлапым помощником Ремом. И их эмоциональная встреча растрогала сеть.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на публикацию Государственной пограничной службы в Faceook.

Известно, что в 2022 году, когда война охватила Украину, наш военный вышел из окруженного завода Ильича в Мариуполе, держа Рема на руках.

После Мариуполя Андрей и Рем прошли через ад Сартаны и Оленовке, деля на двух 330-граммовый обед. Потом их пути разошлись: пса ждал долгий путь домой, а воина - неизвестность.

И вот, наконец, через два года, мужчина встретился со своим верным другом и помощником!

Видео, зафиксировавшее эту трогательную встречу, уже разлетелось по сети.

Украинцы не сдерживают эмоций, комментируя эти трогательные кадры:

  • Немає відданості меж!
  • Відданість без меж
  • Тепер друзі разом!
  • Дай боже, щоб більше не розлучалися
  • Сльози навертаються на очі…
  • Зворушливий приклад вірності та любові.
  • Яка зворушлива історія! Так рада, що вони знову разом!
  • Це відео змушує вкотре повірити в силу любові і дружби

 

Отметим, что собаки известны своей верностью и преданностью хозяевам. Они могут формировать крепкие эмоциональные связи с людьми и в течение длительного времени помнить о них.

Смотрите также трогательное видео, как в Черкассах на празднике последнего звонка выпускник 11 класса сделал предложение своей девушке.

Ранее следователь из Мариуполя Марианна Чечелюк, которую оккупанты около двух лет содержали в плену, показала фото с последствиями пыток и обратилась к россиянам с пожеланием.

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