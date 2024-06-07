У Черкасах на останньому дзвонику випускник зробив пропозицію своїй дівчині: зворушливе відео
У Черкасах на святі останнього дзвоника випускник 11 класу освідчився своїй дівчині. Пара разом уже пів року.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на відео на Facebook-сторінці "Жити в Черкасах".
Випускники танцювали вальс. Про те, що випускник Самін збирається освідчуватися своїй дівчині, знав лише хореограф, який ставив танець школярам.
На відео Самін вийшов у центр кола та опустився на одне коліно перед своєю дівчиною Марією. Публіка почала аплодувати та кричати. Дівчина сказала "так", тож однокласники почали вітати новоспечених молодят обіймами.
Пізніше в інтерв'ю Марія розповіла, що освідчення було для неї неочікуваним.
"Це було максимально неочікувано. Перша емоція, яка приходить у голову - це шок, але згодом тільки позитивні відчуття", - поділилася дівчина власними емоціями.
Вона пригадує, що Самін дуже переживав перед танцем, але вона не розуміла, що його так бентежить.
"Він розповідав, що дуже переймався з приводу цього. І навіть перед самим танцем сказав мені, як сильно переживає. Я тоді дуже сильно здивувалася, аж потім усе зрозуміла", - сказала вона.
Випускниця розповіла, що вони з хлопцем планують спільне майбутнє, хоча й вступатимуть у різні вищі навчальні заклади. Проте найближчі кілька років пара не планує одружуватися.
Як відреагувала мережа
Користувачі поділилися своїми думками під відео:
- "Я теж вийшла заміж відразу після школи й нічого. Вже у шлюбі майже 16 років, маємо двох чудових діточок. Обоє маємо повну вищу освіту. Так що кожному своє. Хай Бог вас благословляє".
- "Діти поспішають жити, щоб не було пізно, кожен день проживають за рік. Раніше були плани, навчання, подорожі, щасливе юнацтво, а зараз просто кохати, бути разом і насолоджуватися прожитим днем".
- "Я теж вийшла заміж одразу після школи, ні на мить про це не пошкодувала, бо маю найкращого у світі чоловіка і люблячого батька трьох прекрасних дітей. Минулого року було 30 років спільного життя. Ніщо не завадило здобути вищу педагогічну освіту, а головне - виховати своїх дітей порядними людьми. Удачі вам, діти, у вас обов'язково буде все добре".
- "Школу закінчили, вже дорослі. Краще нехай виходять заміж, одружуються, ніж помирати від куль та ракет".
- "Стільки експертів вангують, що і як буде. Навіщо лізти в чуже життя. Кожен сам вирішує як йому жити, що робити. А експерти нехай розбираються зі своїм життям".
Раніше ми розповідали, що зміниться для батьків після ухвалення закону про дошкільну освіту.
Читайте також, як обрати університет для здобуття вищої освіти.
Під час написанні матеріалу використовувалися джерела: NV, УП. Життя.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.