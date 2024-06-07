У Черкасах на останньому дзвонику випускник зробив пропозицію своїй дівчині: зворушливе відео

У Черкасах на святі останнього дзвоника випускник 11 класу освідчився своїй дівчині. Пара разом уже пів року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відео на Facebook -сторінці "Жити в Черкасах".

Випускники танцювали вальс. Про те, що випускник Самін збирається освідчуватися своїй дівчині, знав лише хореограф, який ставив танець школярам.

На відео Самін вийшов у центр кола та опустився на одне коліно перед своєю дівчиною Марією. Публіка почала аплодувати та кричати. Дівчина сказала "так", тож однокласники почали вітати новоспечених молодят обіймами.

Пізніше в інтерв'ю Марія розповіла, що освідчення було для неї неочікуваним.

"Це було максимально неочікувано. Перша емоція, яка приходить у голову - це шок, але згодом тільки позитивні відчуття", - поділилася дівчина власними емоціями.

Вона пригадує, що Самін дуже переживав перед танцем, але вона не розуміла, що його так бентежить.

"Він розповідав, що дуже переймався з приводу цього. І навіть перед самим танцем сказав мені, як сильно переживає. Я тоді дуже сильно здивувалася, аж потім усе зрозуміла", - сказала вона.

Випускниця розповіла, що вони з хлопцем планують спільне майбутнє, хоча й вступатимуть у різні вищі навчальні заклади. Проте найближчі кілька років пара не планує одружуватися.

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