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На Прикарпатье спасли маленькую девочку, у которой голова застряла в заборе

Автор: Роман Мирончук

В городе Косов Ивано-Франковской области маленькая девочка игралась и засунула голову в железную ограду дома. При этом назад она уже голову вытащить не могла. Пришлось вызывать спасателей.

Об этом сообщает ГСЧС.

Инцидент произошел сегодня, 23 августа, днем. Спасатели прибыли на место происшествия и вытащили голову девочку из металлического забора. Для этого им понадобился гидравлический разжиматель.

Девочка застряла в заборе (фото: dsns.gov.ua)

Спасатели обращаются к родителям с просьбой следить за своими детьми и объяснять им элементарные правила безопасного поведения.

Девочка застряла в заборе (фото: dsns.gov.ua)

Напомним, на Закарпатье четверо детей ушли в лес собирать ягоды и грибы. При этом они заблудились, но их нашли с помощью полицейского квадрокоптера на следующий день.

Детям пришлось ночевать в лесу. Им повезло, что они не встретились ни с какими хищниками. Ребята рассказали, что изначально не думали так далеко заходить в лес, но ягод и грибов они не нашли, поэтому не хотели возвращаться домой с пустыми руками, а пошли вглубь.

Мы также писали о том, что в Киеве спасатели помогли подростку освободиться от опасных "украшений". 15-летний подросток играл с друзьями и надел на себя капроновые стяжки, которые самостоятельно снять не смог.

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ГСЧСИвано-Франковская область