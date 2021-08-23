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На Прикарпатті врятували маленьку дівчинку, у якої голова застрягла в паркані

Автор: Роман Мирончук

У місті Косів Івано-Франківської області маленька дівчинка гралася і засунула голову в залізну огорожу будинку. При цьому назад вона вже голову витягнути не могла. Довелося викликати рятувальників.

Про це повідомляє ДСНС.

Інцидент стався сьогодні, 23 серпня, вдень. Рятувальники прибули на місце події і витягли голову дівчинку з металевого паркану. Для цього їм знадобився гідравлічний розтискач.

Дівчинка застрягла в паркані (фото: dsns.gov.ua)

Рятувальники звертаються до батьків з проханням стежити за своїми дітьми і пояснювати їм елементарні правила безпечної поведінки.

Дівчинка застрягла в паркані (фото: dsns.gov.ua)

Нагадаємо, на Закарпатті четверо дітей пішли в ліс збирати ягоди і гриби. При цьому вони заблукали, але їх знайшли за допомогою поліцейського квадрокоптера на наступний день.

Дітям довелося ночувати в лісі. Їм пощастило, що вони не зустрілися ні з якими хижаками. Вони розповіли, що спочатку не думали так далеко заходити в ліс, але ягід і грибів вони не знайшли, тому не хотіли повертатися додому з порожніми руками, а пішли в глиб.

Ми також писали про те, що в Києві рятувальники допомогли підліткові звільнитися від небезпечних "прикрас". 15-річний підліток грав з друзями і надів на себе капронові стяжки, які самостійно зняти не зміг.

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ДСНСІвано-Франківська область