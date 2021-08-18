В Киеве спасатели помогли подростку освободиться от опасных "украшений"
В Киеве спасатели помогли 15-летнему подростку, который в ходе игры надел на себя капроновые стяжки, и не смог их снять. Инцидент произошел в понедельник, 17 августа, около 19:00 на Оболони.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киев на своей странице в Facebook.
С помощью кусачек спасатели освободили руки парня из "плена". К счастью, подросток отделался небольшими царапинами.
Спасатели провели беседу с пострадавшим и его друзьями и объяснили правила безопасного отдыха.
Спасатели помогли подростку в Киеве (фото: facebook.com/DSNSKyiv)
Напомним, на водопаде Каменка в Сколе Львовской области погиб 12-летний школьник. Во время экскурсии мальчик подошел слишком близко к краю водопада, поскольку захотел сделать селфи. Он поскользнулся и упал в воду, на камни.
Ребенка пытались спасти учителя, местные жители и спасатели. Но, травмы были не совместимые с жизнью.
После трагедии классный руководитель попала в больницу с сердечным приступом. Еще одного преподавателя госпитализировали из-за того, что он долгое время находился в холодной воде, когда пытался спасти ребенка.
В Гибели парня обвинили учительницу львовской средней школы №82 Людмилу Гребень. Ей грозит тюремное заключение на срок от 3 до 5 лет.
Мы также писали о том, что в Днепре рой шершней атаковал молодую девушку, искусав лицо и голову.