На Прикарпатье ребенок упал с аварийного моста в реку (фото)

В селе Пороги Ивано-Франковской области 10-летний мальчик упал с аварийного моста в реку Быстрица Солотвинская. Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами головы и переломами двух рук.

Об этом сообщает Panjku Gromada в Facebook .

В настоящее время мальчик находится в реанимации областной детской больницы.

На Прикарпатье ребенок упал с аварийного моста (фото: facebook.com/panjku.gromada)

"Мост находится в аварийном состоянии. Власти обещают, и ничего не делают. Кто должен нести ответственность за то, что произошло? Просим дать разъяснения, почему должны страдать наши дети, где обещанный лес, и что делать дальше?" - говорится в сообщении.

На Прикарпатье ребенок упал с аварийного моста (фото: facebook.com/panjku.gromada)

Пользователи сети прокомментировали этот инцидент, который произошел вчера, 8 сентября.