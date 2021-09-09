На Прикарпатье ребенок упал с аварийного моста в реку (фото)
В селе Пороги Ивано-Франковской области 10-летний мальчик упал с аварийного моста в реку Быстрица Солотвинская. Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами головы и переломами двух рук.
Об этом сообщает Panjku Gromada в Facebook.
В настоящее время мальчик находится в реанимации областной детской больницы.
На Прикарпатье ребенок упал с аварийного моста (фото: facebook.com/panjku.gromada)
"Мост находится в аварийном состоянии. Власти обещают, и ничего не делают. Кто должен нести ответственность за то, что произошло? Просим дать разъяснения, почему должны страдать наши дети, где обещанный лес, и что делать дальше?" - говорится в сообщении.
На Прикарпатье ребенок упал с аварийного моста (фото: facebook.com/panjku.gromada)
Пользователи сети прокомментировали этот инцидент, который произошел вчера, 8 сентября.
- Нашей власти все равно, что каждый день там ходят люди и дети. Это надо было давно сделать, но они думают, чтобы что-то другое сделать;
- Вот такая наша власть, пока что-то не произойдет, то они ничего не делают;
- Произошла страшная беда для семьи, пусть им Бог поможет, а мы чем сможем поможем, надеемся к нашей власти что-то дойдет, если им небезразличны чьи-то жизни;
- Скорейшего выздоровления ребенку. Каждый день, утром и вечером хожу по этому мосту со страхом, и не только я. Ко многим обращались…
Напомним, в Днепре малолетние дети жили в нечеловеческих условиях.
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